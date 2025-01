Milano Cortina 2026: collaborazione tra ARPA Lombardia, Veneto e le Province Autonome di Trento e Bolzano per il Servizio Meteorologico dei prossimi Giochi Invernali

In vista delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali, la Fondazione Milano Cortina 2026 si avvale della collaborazione di ARPA Lombardia, ARPA Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione del servizio meteorologico dedicato, ovvero di un supporto specialistico essenziale per la pianificazione dei Giochi, il coordinamento logistico dell’evento e lo svolgimento delle gare.

I quattro Enti, coordinati da ARPA Lombardia, hanno costituito il “Weather Service For the Winter Olympics” (WS4WO), un team di professionisti che da oltre un anno collabora con la Fondazione Milano Cortina 2026 per sviluppare un Piano meteorologico completo e rispondente alle esigenze della complessa macchina organizzativa.

Il Piano comprende l’analisi dei dati climatici utili alla preparazione dell’evento, il monitoraggio meteorologico specifico (ad esempio attraverso stazioni di misura automatiche, radar meteorologici, osservazioni meteorologiche manuali), previsioni meteo dettagliate per i siti Olimpici e Paralimpici e la presenza all’interno del Main Operational Centre (MOC), la sala operativa centrale che sarà attivata durante i Giochi.

Questo supporto sarà fondamentale per coadiuvare l’organizzazione nel prendere decisioni cruciali influenzate dalle condizioni del tempo.

https://www.arpalombardia.it

Altri articoli di Ambiente su Dietro La Notizia