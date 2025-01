Allo Spirit de Milan il 2025 si preannuncia ricco di appuntamenti imperdibili e di grandi festeggiamenti, visto l’avvicinarsi del 10° compleanno della cattedrale dove cultura swing, bellezza e tradizione si fondono per celebrare il fascino autentico di Milano e della sua “milanesità”.

Calendario degli appuntamenti dal 14 al 19 gennaio:

MARTEDÌ 14 GENNAIO

ore 22.00

CA.BAR.ET BOH VISA

Ingresso gratuito

Il noto cabaret del martedì con Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni e Flavio Pirini, che allo Spirit de Milan hanno trovato casa. Musica, risate ed emozioni assicurate con ospiti a sorpresa da non perdere.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30.

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO

Lo Spirit de Milan è chiuso!

GIOVEDÌ 16 GENNAIO

ore 22.00

THE CADREGAS! – Barbera & Champagne

Ingresso gratuito

Il repertorio dei The Cadregas! sconfina dai più antichi stornelli milanesi di fine ‘800 e le goliardiche canzoni da osteria dei primi del ‘900 fino ad arrivare a Cochi e Renato, Strehler, Enzo Jannacci e Dario Fo, con alcuni sconfinamenti regionali.

VENERDÌ 17 GENNAIO

ore 22.30

MARY AND THE QUANTS – Bandiera Gialla

Biglietto di ingresso: 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2025), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2025), 7€ per chi viene a cena

Live con musica che spazia dal beat e pop italiano ai classici R&B e soul della Motown fino alla musica british.

A seguire Dj Set con Alex Biasco.

SABATO 18 GENNAIO

ore 22.30

BLIND RATS – Holy Swing Night

Biglietto di ingresso: 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2025)

Gruppo musicale che vuole trarre ispirazione dai grandi gruppi vocali degli anni 30 e 40, come i Mills Brothers o i nostrani Quartetto Cetra, e il loro intento principale è quello di riportare sul palco le armonie vocali e le sonorità che via via sono sparite nel tempo.

A seguire Swing Dj set con Fish.

DOMENICA 19 GENNAIO

ore 12.30

Apertura porte per il pranzo

ore 15.30

NOTA JAZZ BAND – Hot Jazz ClubIngresso gratuito



ore 18.00

LAURA FEDELE & HEGGY VEZZANO

Ingresso gratuito

Laura Fedele, sorprendente artista dalle molte facce, incontra Heggy Vezzano, meraviglioso interprete della black music. Blues con tutte le molteplici sfumature del genere: soul ballad, brani venati di rock e composizioni originali scritte da Laura.

ore 21.30

MARANGONI AND THE GOOSEBUMPS BROS. – Spirit in Blues

Ingresso gratuito

Con un repertorio che spazia dal blues delle origini di Robert Johnson a quello elettrico di Muddy Waters, dai classici di BB King e Eric Clapton fino ad arrivare al modern blues di Robben Ford, la band propone uno show energico, arricchito da arrangiamenti raffinati e con un impatto ritmico trascinante.

Prima del concerto, lezione primi passi gratuita di blues dance aperta a tutti.

Oltre a essere un vivace punto di riferimento per eventi culturali, Spirit de Milan è anche un’associazione di promozione sociale.

La tessera annuale, facoltativa e valida fino al 31 dicembre, ha un costo di 15 euro.

I soci possono beneficiare di riduzioni sulle serate a pagamento, partecipare a eventi esclusivi e sostenere la web radio Spiritophono (www.spiritophono.it).

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

