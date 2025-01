Adrien Brody ospite in esclusiva a Che tempo che fa

Il premio Oscar Adrien Brody sarà ospite in esclusiva a Che tempo che fa di Fabio Fazio domenica 2 febbraio 2025 sul NOVE e in streaming su discovery+, in occasione dell’uscita del nuovo attesissimo film diretto da Brady Corbet “The Brutalist”, nelle sale dal 6 febbraio, per il quale l’attore ha vinto il Golden Globe lo scorso 5 gennaio come Miglior attore in un film drammatico ed è candidato ai prossimi Premi Oscar come Miglior attore protagonista.

Il film – in lizza con ben 10 candidature agli Oscar e già vincitore di numerosi riconoscimenti tra cui 3 Golden Globe e il Leone d’Argento per la Miglior Regia all’81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia – racconta la storia del visionario architetto László Toth (Adrien Brody) che, in fuga dall’Europa del dopoguerra, arriva in America per ricostruire la sua vita, il suo lavoro e il suo matrimonio con la moglie Erzsébet (Felicity Jones), dopo essere stato costretto a separarsi durante la guerra da confini e regimi mutevoli. Da solo in uno strano nuovo paese, László si stabilisce in Pennsylvania, dove il ricco e famoso industriale Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce) riconosce il suo talento per l’edilizia. Ma potere ed eredità hanno un prezzo elevato…

Adrien Brody, dal debutto nel cinema nel 1989 con “New York Stories” diretto da Francis Ford Coppola, ha raggiunto la consacrazione internazionale grazie alla magistrale interpretazione di Władysław Szpilman nel film biografico “Il pianista” di Roman Polanski, per il quale ha vinto l’Oscar nel 2003 all’età di 29 anni, diventando l’attore più giovane a vincere il premio come Miglior attore protagonista, e che gli è valso anche un Premio César.

Nella sua straordinaria carriera cinematografica ha recitato in numerosi film cult tra cui “La sottile linea rossa” (1998), “S.O.S. Summer of Sam – Panico a New York” (1999), “Bread and Roses” (2000), “The Village” (2004), “King Kong” (2005), “Midnight in Paris” (2011) e “Blonde” (2021), oltre ad aver collaborato cinque volte con il regista Wes Anderson, con cui ha girato “Il treno per il Darjeeling” (2007), “Fantastic Mr. Fox” (2009), “Grand Budapest Hotel” (2014), “The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun” (2021) e “Asteroid City” (2023).

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia