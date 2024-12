Una targa per i Papetti vittime in Piazza Fontana

Il 12 dicembre 2024, alle ore 10.30, nella Sala Consigliare del Municipio di Rho in piazza Visconti 23, si ricorderà il 55° anniversario della strage di Piazza Fontana alla Banca Nazionale dell’Agricoltura di Milano.

L’amministrazione comunale onora la memoria del rhodense Gerolamo Papetti, vittima della strage del 1969, e di suo figlio Giocondo, gravemente ferito nell’esplosione, con una targa a loro dedicata. Alla cerimonia organizzata dall’Ufficio Cerimoniale coordinato da Paola Cupetti, interverranno Alberto Papetti, figlio di Giocondo; Federico Sinicato, presidente dell’Associazione Piazza Fontana; Mario Anzani, presidente ANPI Rho, e il Sindaco Andrea Orlandi.

“I percorsi della memoria proseguono rendendo omaggio a rhodensi che sono rimasti uccisi o hanno a lungo sofferto a causa delle violenze e delle tensioni di anni difficili per il nostro Paese – commenta il vicesindaco e assessore alla Cittadinanza Attiva Maria Rita Vergani – La strage di piazza Fontana ha lasciato un segno indelebile nella nostra storia e anche Rho è stata involontariamente coinvolta. Ricordiamo ciò che è stato sempre con lo sguardo rivolto al futuro, per non dimenticare”.

