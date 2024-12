Novate: Comune, Circolo e Benefica. Le novità

Importanti sviluppi, frutto del dialogo e della collaborazione tra l’amministrazione Comunale di Novate, Circolo Sempre Avanti e Benefica, per la realizzazione della nuova sede del Circolo in via Bertola: il progetto del nuovo Circolo, recentemente presentato non verrà sviluppato.

Nell’incontro tenutosi lunedì 25 novembre nel palazzo municipale, il Comune e le due cooperative coinvolte – Benefica, proprietaria dell’area su cui è edificato il Circolo, e la cooperativa del Circolo Sempre Avanti – hanno gettato le basi per giungere a un accordo per dare l’avvio al progetto per la costruzione della nuova sede del Circolo.

I rappresentanti dei Soci del Circolo hanno manifestato l’interesse ad un progetto di restauro conservativo, appuratane la fattibilità. Benefica ha avviato un percorso collaborativo a salvaguardia del proprio patrimonio sociale, nell’interesse dei Soci.

I soggetti coinvolti hanno ribadito le rispettive necessità, raggiungendo un accordo che va nella direzione di garantire prosecuzione all’attività del Circolo coniugandola con l’interesse pubblico attraverso l’edificazione di una sede che sarà realizzata secondo i canoni della bioedilizia, in grado di coniugare sostenibilità ambientale, economica e tempi di realizzazione più brevi e certi rispetto alle tradizionali tecniche di costruzione.

In questo quadro il Comune ha sottolineato alcune necessità di carattere pubblico ritenute imprescindibili, tra cui l’inserimento della nuova struttura con il medesimo impatto nel contesto urbano dell’attuale sede del Circolo e la garanzia della tutela, sia dei passaggi pedonali di collegamento con il parco Brasca che della possibilità di realizzare alcuni parcheggi a raso in via Bertola, nonché della possibilità di rendere fruibile lo spazio vuoto compreso tra la Clinica San Carlo ed il Circolo medesimo, tramite l’allargamento dell’attuale accesso.

“Quello della nuova sede del Circolo è un intervento strategico e fondamentale che si inserisce nell’ampio quadro di lavori volti a ridisegnare la fisionomia del centro della nostra città – spiega il sindaco, Gian Maria Palladino. E’ un risultato significativo, frutto di un proficuo dialogo e di una profonda collaborazione che ha generato una sinergia indispensabile per trovare un punto di equilibrio in grado di tutelare le esigenze di carattere pubblico con le necessità del Circolo e di Benefica, un frangente di confronto in cui tutti i soggetti coinvolti hanno operato per garantire la prosecuzione dell’attività di questa realtà che appartiene alla storia della città”.

Altri articoli di Novate Milanese su Dietro la Notizia