DJ Gruff annuncia l’uscita dell’EP “Cinematographicuts” (prodotto da Gotcha Records, la label indipendente del produttore e distribuito da Believe) disponibile da venerdì 20 dicembre su tutte le principali piattaforme digitali e in pre order in formato vinile. L’artista presenterà live l’EP per la prima volta venerdì 20 dicembre al Circolo Magnolia di Milano.

Dopo aver pubblicato diversi singoli tra cui “Manchi solo tu”, uscito a luglio per Gotcha Records, il pioniere dell’hip hop italiano DJ Gruff, torna con un nuovo progetto inedito.

“Cinematographicuts”, è caratterizzato da un sound hip hop con scomposizioni, groove taglienti e brekkabili tipici di DJ Gruff. Con beats originali, scratch, rap e una produzione ricercata, l’EP si basa sul concetto del giradischi che, venendo suonato, su di esso girano brani e infiniti strumenti che miscelati con la maestria generano nuova musica, traccia dopo traccia.

L’EP è nato da un’idea di Surre, Fakser e DJ Gruff che mettendo insieme i loro vari stili musicali hanno dato vita a un progetto nuovo e unico. “Cinematographicuts”, contiene due singoli, “SCRATCH MASTER SYSTEM” e “SUONI QUELLO CHE CI METTI” con le loro basi strumentali e tre tracce con gli effetti per scratchare.

“Il giradischi è stato inventato per sentire la musica poi è diventato uno strumento portatore di una lingua universale, che, in questo mondo, aspetta ancora di essere decifrata. La ricerca porta alla sperimentazione da lì si esplora tutto per trovare il punto di partenza. Si studia il break fino a cercarlo pure dove non c’è e in molti casi lo si crea per fantasticarci su, metti il groove a chi non lo ha e viceversa… compassione e curiosità. Nell’EP Surre ha studiato i suoni maniacalmente a tempo pieno ed è un appassionato di scratch, da molti anni manda musica screcciabile interfacciandosi con i più mostri screcciatori di ovunque. Con DJ Fakser hanno unito le forze nella ricerca della decifrazione del linguaggio ritmico in questione. Una fusione di livelli per uno scambio equo di informazioni. Un archivio aperto a disposizione di tutti”- commenta DJ GRUFF.

“SCRATCH MASTER SYSTEM” è un brano ritmato ispirato al mondo dei videogiochi in cui le produzioni sono curate da Surre ed è arricchito dalle collaborazioni con D-Styles, artista californiano, scratcher e membro delle storiche crew “Invisibile Skratch Piklz” e “Beat Junkies”, Proto-Khay, giovane artista marchigiano, CTMB, talento belga e campione del mondo DMC Scratch e Pan Jaras, pluricampione mondiale IDA Scratch che insieme a Fakser impreziosiscono il pezzo, incastrando i loro sound unici. “SUONI QUELLO CHE CI METTI”, invece, è il seguito del primo brano, in cui DJ Gruff con rap, base e scratch sigla il suo nuovo inedito valorizzato dagli scratch di Fakser e le composizioni di Surre.

L’artista presenterà live l’EP per la prima volta venerdì 20 dicembre durante il suo concerto al Circolo Magnolia di Milano.

