Si è conclusa presso il Teatro Italia di Roma la cerimonia di premiazione della XVIII edizione del The 48 Hour Film Project Italia, il concorso internazionale che sfida filmmaker di tutto il mondo a realizzare un cortometraggio in sole 48 ore. La serata ha celebrato il talento e la creatività delle 150 squadre provenienti da tutta Italia, numero che quest’anno ha segnato il record di iscrizioni al concorso. Un’edizione di grandissimo successo anche in termini di interazioni social, tanto da aver raggiunto più di 1 milione 700 mila impressions totali sui canali ufficiali dell’iniziativa.

Presentata dall’attrice Claire Palazzo, l’evento si è aperto ripercorrendo i momenti salienti e più emozionanti del concorso, dal frenetico processo creativo ai risultati finali dei cortometraggi. La Direttrice Artistica Tania Innamorati ha dato il via alla serata evidenziando l’importanza del progetto come trampolino di lancio per giovani creativi e piattaforma di scambio culturale, ricordando il coinvolgimento di oltre 65.000 partecipanti in tutto il mondo.

The 48 Hour Film Project una sfida intensa e creativa che vede squadre di cineasti in erba impegnate nella realizzazione di un cortometraggio di massimo 7 minuti in sole 48 ore. Ogni squadra estrae a sorte due generi cinematografici tra una rosa di 30, optando per uno o combinandoli entrambi. Quest’anno, per concorrere al premio di Miglior Film, ogni progetto doveva includere obbligatoriamente tre elementi stabiliti per l’edizione 2024: un personaggio di nome Fabio o Fabia Ansaldi, amministratore di condominio; uno schiaccianoci; la frase “Domani castagne e vino rosso” e un’edizione di grandi successi.

