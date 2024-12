thasup e Mara Sattei: “CASA GOSPEL”, IL JOINT ALBUM DEI FRATELLI MATTEI, DEBUTTA ALLA #1 DELLA CLASSIFICA FORMATI FISICI DI FIMI/GFK ITALIA.

Ad una settimana dall’uscita di “CASA GOSPEL” (https://epic.lnk.to/casagospel; Epic Records Italy/Sony Music Italy), il joint album di thasup e Mara Sattei debutta alla #1 della Classifica Formati Fisici di FIMI/GFK Italia.

Un disco nato in maniera totalmente spontanea, di matrice gospel, ma pieno di forti contaminazioni. Un progetto, che parte dall’esigenza di raccontarsi, in cui i due artisti hanno racchiuso all’interno tantissimi mondi, risalendo alle proprie origini, da quella musica tanto amata da tutta la famiglia e che Davide e Sara hanno ascoltato e cantato fin dalla tenera età.

“CASA GOSPEL” ripercorre i valori e la storia di thasup e Mara Sattei. E per rendere ancora di più omaggio ad un genere che per loro è stato fondamentale, hanno deciso di introdurre l’album rivisitando un grande classico della musica gospel.

Di seguito la tracklist: 1 EGLI È IL RE; 2 POSTO MIO; 3 BLESS SU BLESS; 4 BACK TO BACK; 5 COME POLVERE; 6 SO CHE CI SEI; 7 ONE KING; 8 OCCHI MIEI.

