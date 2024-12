Luciano Ligabue, dai suoi esordi nel 1990, è sempre stato legato alla casa discografica Warner Music Italia. Un rapporto che dopo 35 anni si consolida ulteriormente con l’acquisizione ieri venerdì 20 dicembre, di tutto il catalogo da Zoo Aperto.

Warner Music Italia acquisisce così tutta la proprietà degli album della carriera di Luciano Ligabue.

L’acquisizione comprende gli album “Sette notti in Arena”, “Campovolo 2.0”, “Mondovisione”, “Giro del mondo”, “Made in Italy” e “Start”.

L’accordo valorizza e impreziosisce ancor di più il catalogo di Luciano Ligabue, celebrando la sua musica e gli anniversari della sua carriera, lasciando all’artista stesso il ruolo chiave di curatore unico di ogni prodotto.

Cresce l’attesa per “LA NOTTE DI CERTE NOTTI”, i due grandi eventi live in programma nel 2025 che arrivano dopo il grande successo riscosso quest’anno con il tour teatrale “LIGABUE IN TEATRO – DEDICATO A NOI”, che ha chiuso ufficialmente il capitolo live di “DEDICATO A NOI”.

Il 21 giugno 2025 Luciano Ligabue tornerà sul palco della RCF ARENA di REGGIO EMILIA a 20 anni dal primo concerto a Campovolo per celebrare insieme ai fan i 30 anni di “Certe notti”, che nel 1995 ha segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera.

“LA NOTTE DI CERTE NOTTI” continuerà anche alla REGGIA DI CASERTA – Piazza Carlo di Borbone il 6 settembre 2025 quando, per la prima volta, uno dei luoghi più belli e iconici del mondo farà da sfondo al primo grande evento al sud della carriera del Liga.

