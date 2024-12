Stop odori indesiderati: una soluzione naturale per educare i tuoi animali

Spesso chi possiede animali deve affrontare in prima persona alcuni comportamenti dei propri compagni domestici. Che si tratti di un gatto o di un cane, sicuramente non è gradito quando questi fanno i loro bisogni fuori dalle aree designate. È una situazione che si può presentare all’improvviso e che porta il padrone a intervenire con disabituanti per cani e gatti che, però, a volte potrebbero non essere la soluzione corretta.

Prima di optare per uno di questi repellenti, è bene quindi adottare alcuni accorgimenti.

OSSERVARE L’ANIMALE E PRESTARE ATTENZIONE

Per comprendere meglio il motivo di questi comportamenti, a volte repentini, è necessario osservare il proprio amico a quattro zampe. Una delle cause potrebbe essere una semplice polidipsia (il cane beve molto), e in questo caso la soluzione adatta è farlo visitare da un veterinario.

Se invece siete sicuri che il vostro animale non abbia problemi di salute, è possibile che la presenza di altri animali in casa, che in passato hanno lasciato il proprio odore, sia il fattore scatenante di questo comportamento.

Un comportamento analogo può verificarsi se nello stesso spazio vivono due cani dominanti contemporaneamente. In questo caso può essere utile un disabituante. Comunque, prima di procedere, è bene consultare un medico veterinario nel caso in cui il disabituante possa essere dannoso per l’animale stesso.

Il disabituante è un prodotto repulsivo naturale per gli animali. Può essere utile per coprire odori o marcature precedenti che abbiamo ripulito, oppure per trattare punti in cui l’animale ha urinato.

IL DISABITUANTE NATURALE PRONTO ALL’USO

Prodotto appositamente studiato per evitare che cani e gatti sporchino nei luoghi indesiderati, è preferibile scegliere un disabituante di origine naturale anziché chimica. I prodotti chimici, infatti, potrebbero arrecare danno non solo all’animale e a noi stessi, ma anche alle eventuali piante presenti in casa.

Sul mercato esistono numerose aziende che realizzano deterrenti disabituanti per cani e gatti, efficaci ma anche sicuri. Questi spray contengono un’essenza odorosa sgradita all’olfatto degli animali. Sono quindi particolarmente adatti per distogliere l’attenzione del vostro amico a quattro zampe dai punti abitualmente marcati.

Prima di applicare il prodotto, è consigliabile pulire accuratamente la zona da trattare. Successivamente, spruzzate abbondantemente il prodotto da una distanza di 30 o 40 cm, ripetendo l’operazione ogni volta sia necessario.

REPELLENTI PER LA CASA: PER INTERNI E PER ESTERNI

Questi disabituanti sono utili per proteggere l’interno della casa, essendo a base vegetale e quindi non dannosi per cani o gatti. Lo spray per interni è formulato in modo da non lasciare aloni o macchie. Può essere applicato su muri interni, angoli, superfici e oggetti domestici.

Per gli ambienti esterni, invece, è comune trovare disabituanti contenenti composizioni chimiche. È preferibile leggere attentamente le etichette e gli ingredienti prima dell’acquisto. Anche in questo caso, il metodo di applicazione è lo stesso di quello per interni: spruzzate il prodotto per rendere sgradevole all’animale la zona trattata.

REPELLENTI FAI DA TE

Se preferite realizzare un disabituante in casa, potete utilizzare soluzioni naturali. Ad esempio:

Bicarbonato e aceto diluito in acqua : spruzzate questa soluzione sulle superfici interessate.

e : spruzzate questa soluzione sulle superfici interessate. Acqua ossigenata mescolata con un cucchiaino di detersivo ecologico: usatela per la pulizia dei pavimenti dopo averli cosparsi con del bicarbonato.

Se non avete questi prodotti a disposizione, anche le spezie e l’aceto sono ottimi repellenti naturali. Lasciate agire la soluzione per tutta la notte per prevenire che cani e gatti urinino nelle aree trattate.

EDUCAZIONE E PREVENZIONE

Ricordate che questi comportamenti non vanno puniti: spesso si tratta solo di un modo per segnare il territorio. È possibile prevenire questi comportamenti educando il cane o il gatto sin dalla tenera età, evitando così di dover ricorrere ai disabituanti.