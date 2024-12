Spirit de Milan: gli appuntamenti dal 10 al 15 dicembre

Appuntamenti della settimana dal 10 al 15 dicembre:

MARTEDÌ 10 DICEMBRE

Lo Spirit de Milan è chiuso.

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con LUCA MACIACCHINI: straordinariamente di mercoledì la serata dedicata alla canzone milanese. Sul palco il “one man show” tutto milanese con uno spettacolo che è un’antologia di brani appartenenti al repertorio della canzone popolare lombarda e del cabaret milanese, da Nanni Svampa a Walter Valdi, da Enzo Jannacci fino alle canzoni grottesche dello stesso Luca Maciacchini.

Ingresso gratuito.

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE

Alle 22.00 – concerto di SLIDE PISTONS: dopo il concerto di domenica scorsa, torna la formazione musicale che propone dallo ska allo swing, dal rock al valzer romagnolo, senza nessun limite, per ballare tutta la notte.

Ingresso gratuito.

VENERDÌ 13 DICEMBRE

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con MARY AND THE QUANTS: live con musica che spazia dal beat e pop italiano ai classici R&B e soul della Motown fino alla musica british.

A seguire Dj Set con i 45 giri in vinile di Mariano Rano Dj.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 14 DICEMBRE

Lo Spirit de Milan è chiuso.

DOMENICA 15 DICEMBRE

Alle 12.30 – apertura porte per il pranzo.

Alle 15.30 – HOT JAZZ CLUB con TOMELLERI’S JAZZ DEVILS: sul palco Giancarlo Mariani (trumpet), Paolo Tomelleri (clarinet), Alberto Guareschi (banjo), Claudio Nisi (tuba).

Ingresso gratuito.

Alle 22.00 – SPIRIT IN BLUES con MARCO SIMONCELLI QUARTET: concerto con repertorio selezione dai tre album dell’armonicista cantante. Lo accompagnano sul palco Heggy Vezzano, Andrea Caggiari e Giancarlo Cova, nomi di spicco del panorama blues nostrano.

Alle 21 lezione primi passi gratuita di blues dance aperta a tutti.

Ingresso gratuito.

L’atmosfera vintage tipica dello Spirit De Milan è custodita nei suoi 1500 mq: il locale è aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle 01:00 (il venerdì e il sabato fino alle 02:30).

Il conto alla rovescia per la festa più disco dance dell’anno è già partito: il 31 dicembre arriva allo Spirit de Milan “New Year’s Eve 2025 – Disco party with Alexandra Drag Queen and Ladies’ Groove”, il cenone pensato per ballare sulla musica dagli anni 70 ai 2000, senza soluzione di continuità.

La serata sarà ricca di momenti imperdibili: si inizia alle 19.30 con l’apertura delle porte, e alle 21.00 tutti a tavola puntuali per il cenone. La cena sarà curata come sempre dalla Fabbrica della Sgagnosa, che ha preparato un menù speciale per l’occasione.

Informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it.

