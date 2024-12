Capodanno con Aterballetto: mercoledì 1° gennaio 2025

Mercoledì 1° gennaio 2025 in diretta alle ore 12.20 su RAI1 e in replica su RAI5 alle ore 17.45

È attesissimo il tradizionale appuntamento con il Concerto di Capodanno in Fenice, che anche quest’anno sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai1, e in replica su Rai5. A dirigere la ventiduesima edizione del prestigioso evento sarà Daniel Harding, che guiderà l’Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice – quest’ultimo preparato da Alfonso Caiani – e i due solisti, il soprano Mariangela Sicilia e il tenore Francesco Demuro.

Durante la diretta televisiva di Rai1, le immagini live del concerto saranno inframmezzate dalle coreografie ideate per l’occasione da Marcos Morau per gli artisti di Aterballetto. I ballerini della celebrata compagnia fondata a Reggio Emilia nel 1977 danzeranno in luoghi cult di Venezia, ambientazioni suggestive e di grande fascino con l’augurio che possano essere di buon auspicio e buona fortuna per il nuovo anno. La possibilità di danzare in questi luoghi e di effettuarvi le riprese televisive è stata resa possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Venezia, Vela e VeneziaUnica. La regia di Fabrizio Guttuso Alaimo alterna la danza di Aterballetto alle immagini live del concerto, accompagnando il pubblico fuori dal Teatro, alla scoperta di Venezia e dei suoi luoghi simbolo.

Aterballetto è chiamato per la seconda volta a dare vita alle coreografie del Capodanno, dopo la prima creazione avvenuta per l’occasione nel 2022, a firma di Diego Tortelli. Per questa edizione è il noto coreografo Marcos Morau a firmarne le danze, dopo il successo internazionale di Notte Morricone, spettacolo che vede in scena i 16 danzatori di Aterballetto ispirato alla vita e alle musiche di Ennio Morricone.

Marcos Morau si confronterà con le opere di Antonio Vivaldi (L’inverno, primo movimento) Ermanno Wolf-Ferrari (Intermezzo da I quatro rusteghi), Georges Bizet (Danse bohème da Carmen, suite n.2) e infine Giuseppe Verdi (con il tradizionale brindisi da La traviata: Libiam ne’ lieti calici).

L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Rai1 alle ore 12.20 del 1° gennaio e sarà poi riproposto in differita su Rai5 alle ore 17.45. Il concerto al teatro La Fenice sarà in programma in quattro repliche (domenica 29 dicembre 2024 ore 20.00; lunedì 30 dicembre ore 17.00; martedì 31 dicembre ore 16.00 e mercoledì 1 gennaio 2025 ore 11.15), e sarà trasmesso in versione integrale su Rai Radio3 mercoledì 1 gennaio alle ore 20.30 e su Rai5 giovedì 27 febbraio 2025 alle ore 21.15. L’evento è realizzato in coproduzione con Rai Cultura e in collaborazione con Regione del Veneto, con il contributo di Forno Bonomi. È previsto inoltre un live streaming per WDR, ART e BR che trasmetterà il concerto in tutto il resto del mondo. Main partner Intesa Sanpaolo.

