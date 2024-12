Rho: Christian Colombo eletto consigliere metropolitano

“Con grande emozione e senso di responsabilità, annuncio che oggi è stata ufficialmente ratificata la mia elezione a consigliere metropolitano, in rappresentanza della Lega. La mia elezione – spiega Christian Colombo, coordinatore della Lega Giovani Ticino e consigliere comunale di Rho- avviene in quanto primo degli attuali eleggibili nella lista presentata dal mio partito nel 2021 per l’elezione del Consiglio metropolitano.

Oggi raccolgo questa nuova sfida, che affronterò con determinazione e spirito di servizio. Questo incarico – prosegue il neo consigliere metropolitano – rappresenta per me un’ulteriore opportunità per dedicarmi con impegno e dedizione anche a tutta la Città Metropolitana, mantenendo sempre a pieno regime l’impegno verso il mio partito e la città di Rho che mi ha eletto consigliere comunale tre anni fa.

Sarà un impegno svolto a titolo completamente gratuito, come previsto dallo statuto di Città Metropolitana, ma che onorerò con il consueto rispetto delle istituzioni, il mio spirito propositivo e la concretezza che mi hanno sempre contraddistinto nelle attività consiliari a Rho, senza risparmiare segnalazioni o critiche per le situazioni di evidente criticità in cui versano gli istituti superiori e le strade provinciali, gestite dall’ex ente Provincia.

Viste le residue competenze rimaste in capo all’ente Città Metropolitana a seguito della disastrosa riforma Delrio, le mie priorità di mandato – afferma Colombo – saranno quelle di essere portavoce degli studenti e del personale delle scuole superiori, passando per un attento presidio del territorio e di figura di supporto agli amministratori locali, nel favorire uno sviluppo sia delle aree urbane che rurali della nostra provincia.

Ringrazio il provinciale della Lega del Ticino per la fiducia dimostrata nella mia candidatura iniziale e il consigliere Fusco per il lavoro svolto. Insieme agli consiglieri metropolitani del mio partito, sono certo che riusciremo a dare risposte e a intervenire sulle segnalazioni che riceveremo dal territorio.

Christian Colombo

Consigliere comunale di Rho – Consigliere metropolitano della Lega

