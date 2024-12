Calorosa partecipazione dei novatesi all’iniziativa “Intrippati con noi. Solidali per Novate”

Calorosa risposta dei novatesi all’iniziativa benefica “Intrippati con noi. Solidali per Novate” svoltasi domenica 15 dicembre. Il progetto si è concretizzato grazie a una cordata di solidarietà che ha coinvolto il Comune di Novate Milanese, la Piccola Fraternità, il circolo Acli di Novate Milanese, la Caritas novatese, la Società di San Vincenzo De Paoli, la Comunità pastorale Discepoli di Emmaus, la Confraternita della Pentola di Senago e le Botteghe di Novate, soggetto, quest’ultimo da cui è nata l’idea di dar vita a un’iniziativa territoriale che potesse sostenere le famiglie novatesi in difficoltà.

I novatesi hanno risposto con calore e affetto all’appello di solidarietà, acquistando 210 porzioni di risotto e 310 di trippa, consentendo di raccogliere una somma, al netto delle spese sostenute, di 2mila 250 euro.

I fondi raccolti saranno ora convertiti in buoni alimentari che saranno distribuiti a circa 50 famiglie del territorio individuate dalle associazioni come maggiormente bisognose.

“Ringrazio calorosamente le associazioni, i commercianti, gli uffici comunali e la confraternita della Pentola che si sono prodigati per dar vita a questa iniziativa – spiega l’assessore ai Servizi Sociali, Matteo Silva – e rivolgo un ringraziamento altrettanto caloroso e sentito a tutti i novatesi che con la loro adesione hanno contribuito a questo successo”.

“Ringrazio i commercianti per aver lanciato l’idea di questa iniziativa di beneficenza che rappresenta il giusto completamento alle numerose iniziative organizzate sul territorio per accompagnare il periodo pre natalizio – è il commento dell’assessore alla Promozione del territorio, Luca David – un’iniziativa importante che sottolinea anche la sensibilità dell’Amministrazione Comunale verso i temi della solidarietà”.

