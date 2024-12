È online “Tu crir e p semp”, nuovo singolo di Black Emme

È online il video di “Tu crir e p semp”, il nuovo singolo del talentuoso cantautore napoletano Black Emme, uscito venerdì 13 dicembre.

I colori dell’autunno e la luce del tramonto che si specchia nelle acque di un lago fanno da sfondo al videoclip di “Tu crir e p semp”, traducendo perfettamente in immagini il calore e l’intensità che le parole di Black Emme trasmettono. L’artista è qui protagonista insieme a una ragazza, che abbraccia, con cui si gode l’atmosfera circostante e a cui canta a cuore aperto i propri sentimenti, nati da un incontro che è stato come un fulmine a ciel sereno, da cui è rimasto assuefatto e che lo ha portato nuovamente a “credere ai per sempre”.

Più che una canzone, “Tu crir e p semp” è un omaggio, una dedica, una serenata in cui Black Emme dimostra di non aver paura di mostrare le proprie fragilità, vulnerabile di fronte a un sentimento inaspettato ma bellissimo, che lo porta a cambiare prospettiva e a ricredere sull’amore e sulla sua durata.

Con questo singolo Black Emme, artista che non insegue le tendenze ma fa della sua emotività l’arma vincente, dà così inizio ufficiale al proprio percorso musicale, regalando un pezzo che vive come ogni sua canzone, ossia come la storia di un film.

Biografia

Marco Di Carluccio, in arte Black Emme, nasce e vive a Napoli. Classe ’01, si avvicina alla scrittura da bambino, giocando con pensieri e parole. “Black” come “nero “ ed “Emme” di “Marco”: “Mi chiamo così per mio fratello adottivo Giovanni, che è con noi dai suoi primi 40 giorni di vita. Vittima di razzismo per il colore della sua pelle, cerco da sempre di confortarlo attraverso la cultura hip hop. Da qui il mio nome d’arte, “black” + “emme” infatti, siamo noi. Faccio musica anche per questo”. Di giorno lavora nelle due tabaccherie di famiglia, il resto del tempo lo passa a fare musica da camera. Sperimenta pop, drill, r&b e tutti i generi possibili per potersi raccontare a 360 gradi con il giusto sound. I suoi testi sono perlopiù immersivi, di quelli da ascoltare da soli. Nella sua playlist Justin Bieber, Lewis Capaldi, Nas e l’inno del Napoli.

