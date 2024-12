Raid collettivi a Statale Milano, Tovaglieri (Lega)

Obiettivo Studenti Unimi Medicina e Sanitarie e la più ferma condanna per i movimenti studenteschi di sinistra autori delle inaccettabili aggressioni e intimidazioni, che martedì hanno impedito lo svolgimento di un convegno organizzato presso l’ “Massima solidarietà e vicinanza ai giovani della listae la più ferma condanna per i movimenti studenteschi di sinistra autori delle inaccettabili aggressioni e intimidazioni, che martedì hanno impedito lo svolgimento di un convegno organizzato presso l’ Università Statale di Milano

Un episodio gravissimo sul quale occorre fare chiarezza e vigilare con attenzione. Assistiamo a un preoccupante aumento di violenza e minacce da parte di alcune frange della sinistra giovanile, che nelle piazze scandiscono slogan per i diritti e la libertà e poi nelle università mostrano la loro vera faccia, calpestando la democrazia e pretendendo di decidere in modo totalitario chi può parlare e chi no.

Gli atenei devono continuare a essere luogo di fermento culturale, nel quale tutte le idee e tutte le opinioni devono potersi esprimere e confrontare liberamente. Mi auguro che anche la sinistra, che troppo spesso coccola e difende queste componenti intolleranti del movimentismo giovanile, prenda una posizione di chiara condanna dei deplorevoli fatti avvenuti alla Statale di Milano”.

Così in una nota l’eurodeputata lombarda Isabella Tovaglieri (Lega).

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia