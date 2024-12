Podcast “Fragile”, dedicato a sostenibilità, cultura e altro

Dopo il grande successo di “Fragile Festival” tenutosi a Parma dall’11 al 13 ottobre 2024, Santeria è lieta di annunciare il primo episodio del podcast “Fragile”, dedicato a sostenibilità, cultura e innovazione, registrato proprio durante i giorni del festival.

La prima puntata, già online su tutte le piattaforme, ha come protagonista Matteo Ward, co-founder e CEO di WRÅD, intervenuto all’interno del talk “FAST, SLOW, FAIR, EQUAL – La moda ai tempi di internet” in dialogo con Carolina Sardelli, Giornalista di Rassegnally. Si parla di attualità nel mondo della moda e di come le scelte apparentemente comode si rivelino scomode per l’ambiente anche a discapito della qualità e della sostenibilità, portando inoltre soluzioni concrete per una moda fair and equal.

La seconda puntata del podcast sarà invece online giovedì 19 dicembre e avrà come protagonista Mariangela Pira, giornalista Sky Tg24 e vicedirettrice di Eco, che parlerà di finanza e di come questa possa diventare sostenibile per il futuro del nostro pianeta. Dopo una breve pausa natalizia, sarà disponile, il 9 gennaio 2025, il terzo episodio con Andrea Bariselli, neuroscienziato, che spiegherà le affascinanti connessioni nascoste tra mente e ambiente.

Il podcast prende vita dalla prima edizione di FRAGILE FESTIVAL tenutasi lo scorso ottobre a Parma. Un evento dedicato alle Arti e Discipline sostenibili che ha visto alternarsi nelle cinque splendide location diffuse in città (Colonne 28, Italia Veloce, due sedi di Laboratorio Aperto, il Palazzo del Governatore e Borgo del Gallo) 23 speaker provenienti da tutta Italia. Una manifestazione culturale diffusa che, attraverso talk, workshop, show cooking, clean up e concerti, ha dato il via a un confronto tra cittadini, imprenditori e istituzioni per un futuro sostenibile.

Tanti gli argomenti affrontati durante la tre giorni con ospiti illustri provenienti dal mondo dell’economia, della finanza, del food, della moda, dei media e non solo, con la moderazione di diverse giornaliste e giornalisti provenienti dalle redazioni di LifeGate, RASSEGNALLY, PMI.IT, FUTOORA, WALL STREET ITALIA e TUORLO Magazine, media partner dell’evento.

Gli organizzatori sono già a lavoro per la seconda edizione che si terrà il 10, 11 e 12 ottobre 2025.

www.fragilefestival.it

Altri articoli di ambiente su Dietro la Notizia