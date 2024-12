Favola inchiesta ispirata a Pinocchio interpretata da otto bambini con e senza disabilità

In scena dal 17 al 22 Dicembre nella Sala Tre del Teatro Franco Parenti in stato di grazia una favola–inchiesta ispirata a Pinocchio e interpretata da otto bambini con e senza disabilità, diretti da Francesca Merli.

Al centro dello spettacolo la relazione tra Pinocchio e Geppetto, e più̀ in generale quella tra genitori e figli, in una narrazione al confine tra immaginario e reale che dà voce ai conflitti, alle paure, ai limiti con cui convivere, ma anche all’amore, al coraggio e ai traguardi raggiunti e da raggiungere. Protagonisti non sono soltanto i bambini, ma anche le madri e i padri: sul palco, infatti, i gesti vivi e le parole dei giovani interpreti si uniscono a frammenti video in cui a raccontarsi sono i genitori.

Si tratta di storie di gravidanze difficili, nascite premature, adozioni e di risposte a domande cruciali sui temi dell’inclusione, dell’autonomia, del futuro dei propri figli. Perché́ anche Pinocchio a un certo punto deve affrontare la paura nella pancia della balena, e trovare il modo e il coraggio di diventare grande.

Il gruppo ha lavorato sotto la guida di due attrici, Lia Gallo e Laura Serena, e della regista Francesca Merli, tre professioniste che da anni si dedicano anche a contesti di fragilità̀ e sviluppano progetti di teatro sociale. Le disabilità dei giovani attori coinvolti nel progetto sono diverse e all’apparenza inconciliabili tra loro: autismo, sindrome di down, ritardo cognitivo e disturbo ipercinetico.

ORARI

martedì 17 Dicembre – 20:15

giovedì 19 Dicembre – 20:30

venerdì 20 Dicembre – 19:00

sabato 21 Dicembre – 19:00

domenica 22 Dicembre – 16:30

PREZZI

Intero 25€

under26/over65/Carta giovani 15€;

convenzioni (valide tutti i giorni) 18€

Tutti i prezzi non includono i diritti di prevendita.

Info e biglietteria

Biglietteria

via Pier Lombardo 14

02 59995206

biglietteria@teatrofrancoparenti.it

