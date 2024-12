Inaugurato l’albero ANMIL dedicato alle vittime del lavoro

E’ tornato in questi giorni in piazza Libertà l’Albero della Sicurezza, progettato dal Maestro Francesco Sbolzani per la Fondazione ANMIL “Sosteniamoli subito”, e dedicato a tutte le vittime del lavoro: caschi antinfortunistici gialli a rappresentare chi lavora, caschi rossi per ricordare i tantissimi infortunati, caschi neri perché spesso, purtroppo, qualcuno non ce la fa e rimane vittima del lavoro che sta svolgendo. Come è accaduto pochi giorni fa a Calenzano, in Toscana, dove le vittime sono state 5 e numerosi i feriti.

L’Albero è stato inaugurato la mattina del 12 dicembre alla presenza del Vicesindaco Maria Rita Vergani (assessore alle Attività produttive), dell’assessore alla Legalità Nicola Violante, del Presidente ANMIL Rho, Vincenzo Nicola Mazza e del vicepresidente Claudio Perfetti, affiancati da Gualtiero Ceccon e Pietro Violante. I caschetti sono stati donati da Esem CPT e l’iniziativa vanta la collaborazione dell’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili).

L’Albero della sicurezza della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro vuole essere un monito, di fronte a dati che restano sconcertanti: una media di tre morti al giorno sul lavoro e cinque decessi quotidiani per malattie professionali, un bollettino drammatico diffuso in ottobre da ANMIL nazionale. Gli amministratori rhodensi si richiamano alle parole che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso nella 74/a giornata dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro.

“La sicurezza sul lavoro, oltre che una prescrizione costituzionale, è anzitutto una questione di dignità umana. – ha sottolineato il capo dello Stato – Garantire condizioni di lavoro sicure significa rispettare la vita e il valore di ciascuna persona. Per questo la sicurezza è una priorità permanente per la Repubblica”.

Il bilancio dei dati del 2024 è sconcertante: tra gennaio e agosto di quest’anno gli infortuni sul lavoro denunciati all’Inail sono stati circa 387mila, quasi l’1% in più dello stesso periodo del 2023 e i morti denunciati sono stati 680 in crescita in questo caso di ben il del 3,5%.

“L’investimento maggiore è l’uomo – dicono all’unisono il vicesindaco Vergani, l’assessore Violante e i rappresentanti ANMIL – Occorre investire in formazione e prevenzione. Riprendiamo le forti parole del presidente Mattarella: la sicurezza deve essere una priorità permanente in ogni luogo di lavoro”.

