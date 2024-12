È uscita la colonna sonora ufficiale del film Mufasa: Il Re Leone, disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Il film Disney di Natale sarà nelle sale italiane a partire da giovedì 19 dicembre 2024.

Lin-Manuel Miranda ha dichiarato: “I nostri personaggi affrontano un viaggio straziante. Credo che il mio compito sia quello di scrivere ‘pezzi gioiosi’ all’interno di questo film: momenti di pura felicità e di evasione, proprio come quando avete visto per la prima volta Il Re Leone e ‘Hakuna Matata’ è spuntata dal nulla e vi ha deliziato”.

Dave Metzger ha commentato: “Una delle gioie di scrivere una colonna sonora come questa è che si può scrivere un brano per ogni singolo personaggio. Ho scritto un nuovo tema per Rafiki e per un nuovo personaggio, Kiara, la nipote di Mufasa. Ho scritto un altro brano originale per Taka e poi ho sviluppato il tema di Taka nella sua trasformazione in Scar. Avere questa opportunità è un sogno che si realizza”.

Nella versione italiana della colonna sonora del film la direzione musicale è di Virginia Brancucci e Marco Manca, l’adattamento dei testi invece è di Lorena Brancucci.

I Walt Disney Studios hanno presentato oggi anche un nuovo ‘dietro le quinte’ sulle musiche del film: un video “Backstage Music” con Lin-Manuel Miranda e il cast che introducono la nuovissima canzone “Voglio da sempre un fratello”.

In concomitanza con l’uscita della colonna sonora, è stato lanciato un nuovissimo pre-show al Disney’s Animal Kingdom Park del Walt Disney World Resort di Orlando, Florida, con Mufasa: Il Re Leone.

Per un periodo limitato, presso il Risveglio dell’Albero della Vita, la meraviglia de Il Re Leone e la storia di Mufasa saranno esposte in un nuovo spettacolo di luci e proiezioni.

Ogni sera, gli ospiti potranno immergersi in immagini mistiche di animali e in una nuova colonna sonora con la nuovissima canzone “Milele”, interpretata da Anika Noni Rose nella versione originale.

L’album è stato prodotto da Miranda, Mancina e dal vincitore di un Grammy Award e presidente della Walt Disney Music, Tom MacDougall. Le musiche, che sono incluse nella versione Deluxe della colonna sonora, sono state composte dal vincitore del Tony Award e compositore Dave Metzger.

“Mufasa: Il Re Leone” Tracklist (canzoni nella versione italiana):

“Ngomso” cantato da Lebo M

“Milele” cantato da Karima Ammar, Eugenio Marinelli.

“Voglio da sempre un fratello” cantato da Adriano Trio, Edoardo Veroni, Luca Marinelli & Alberto Boubakar Malanchino.

“Addio” cantato da Dario Oppido, Alessandra Gentile, Franco Finto.

“Ci andremo insieme” cantato da Elodie, Luca Marinelli, Alberto Boubakar Malanchino, Riccardo Suarez Puertas & Edoardo Stoppacciaro.

“Lo so, sei tu” cantato da Elodie & Luca Marinelli

“Fratello tradito” cantato da Alberto Boubakar Malanchino.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia