Con un doppio evento, Anna Gesualdi e Giovanni Trono, fondatori della compagnia interdisciplinare di performing art Teatringestazione, saranno ospiti della 18esima edizione del festival Teatri Di Vetro.

Il 17 dicembre alle ore 22:00 in scena, al Teatro India di Roma, presentano Monás – La reale sostanza delle cose, un’opera ibrida tra installazione partecipata, coreografia auto-generativa e live cinema che indaga lo statuto dell’immagine nell’era della “schermocrazia”, a partire da un’indagine sul pensiero di Debord. Un dispositivo scenico, concepito come un ecosistema a cui partecipa il pubblico, all’interno del quale è possibile fare esperienza del differimento del proprio corpo in immagine.

Presentata in anteprima assoluta ad Hangartfest e successivamente a Danae Festival, l’opera nasce, in collaborazione con la dramaturg Loretta Mesiti, per riflettere sul rapporto tra spazio reale e spazio di rappresentazione e come in questa frattura si subisca o si pratichi un esercizio di potere.

Lo schermo riceve i movimenti degli spettatori-partecipanti, restituendoli in una coreografia istantanea.

In una reciproca interferenza, il corpo e il suo doppio danno vita a un paesaggio fatto di figure alla “deriva”, identità fittizie o copie di identità reali; volti irriconoscibili, corpi frammentati dall’apertura focale della camera, presenze incompiute, fuori fuoco, che di fronte allo schermo restano evocazione e rappresentazione.

Il 18 dicembre alle ore 18:00, verrà presentata una variazione performativa, una possibile derivazione di Monás: Variant B. NOT FOUND – studio, dispositivo che si configura come un ecosistema dinamico in cui diverse funzioni coesistono, nato dall’invito che Teatri di Vetro rivolge alle e agli artisti/e in programma, nella sezione Oscillazioni.

L’indagine sul pensiero di Debord incrocia le traiettorie di Francis Bacon, con il dispositivo Variant B. NOT FOUND – un “détournement”, dell’immagine in pittura e della pittura in video, e della disposizione spaziale del teatro classico.

Lì dove nel teatro si colloca tradizionalmente lo spettacolo, la rappresentazione incarnata dai corpi vivi, in Not Found è posta una superficie che è al contempo setto e schermo, sul quale vengono proiettate in tempo reale le immagini prodotte dal movimento dei corpi.

Questo elemento distorce la relazione tra azione, osservazione e rappresentazione: ciascun corpo agente è esposto in tempo reale alla contemplazione della traccia visiva che il suo movimento produce ed è così indotto a considerarsi strumento di scrittura delle immagini che appaiono sullo schermo.

Maggiori informazioni sul sito: https://teatridivetro.it/programma-2024/

