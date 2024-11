Se l’abbigliamento vintage fino a qualche anno fa suscitava poco interesse verso il grande pubblico ed era solo appannaggio di una ristretta cerchia di fashion-addicted, oggi – anche grazie all’online – sta diventando sempre più una categoria ambita e ricercata. Nel 2023 la second hand ha raggiunto un valore economico pari a 26 miliardi di euro[1], a dimostrazione del grande interesse degli italiani verso questo tipo di abitudine d’acquisto soprattutto quando si parla di outfit. Se analizziamo ciò che accade online, la categoria Abbigliamento e Accessori è al primo posto per vendite e acquisti di usato nel nostro Paese. In particolare, è la Gen Z che nel corso del 2023 ha manifestato grande attenzione verso la moda second hand e soprattutto per abbigliamento e accessori vintage, tanto da posizionarlo al 3°posto della loro top ten acquisti pre-loved.

In occasione di Lugo Vintage Festival, in scena per due weekend, il 12-13 ottobre e il prossimo 16-17 novembre, Subito – piattaforma leader in Italia per comprare e vendere in modo sostenibile e seconda piattaforma di e-commerce con oltre 18,7 milioni di utenti unici al mese[2] – e partner dell’iniziativa, incontra Angelo Caroli, patron della manifestazione e esperto di moda vintage, che dal 1978 si occupa di ricercare e selezionare gli abiti e gli accessori che sintetizzano l’eccellenza del design e dello stile, coniugando consapevolezza ambientale e ricercato gusto estetico.

Su Subito gli annunci attivi nella categoria “Abbigliamento e accessori” superano attualmente il milione e data la vastità dell’offerta, la scelta del capo o accessorio più affine al proprio stile può diventare molto ardua. Proprio per questo Subito ha stilato insieme ad Angelo Caroli alcuni consigli per orientarsi facilmente tra le proposte presenti in piattaforma e trovare il pezzo cult per il proprio guardaroba!

Immagina di aprire l’armadio della nonna e scoprire tesori nascosti, capi che raccontano storie di eleganza senza tempo e di stile autentico. Oggi, nel mondo della moda che va e viene a una velocità incredibile, il fascino del vintage torna prepotente richiamando l’attenzione di chi vuole distinguersi. Partiamo dalle basi, è curioso sapere che il termine francese vintage trae origine dal latino vindēmia e come il buon vino anche un buon capo acquista pregio, valore e bellezza proprio con il passare del tempo. Per questo, un capo o un oggetto può essere definito vintage se ha almeno 20 anni d’età.

