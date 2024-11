In occasione del quindicesimo anniversario della scomparsa di Alda Merini, lunedì 4 novembre, presso la Sala Shakespeare del Teatro Elfo-Puccini di MILANO (Corso Buenos Aires, 33), si terrà il concerto “USA LA TUA PAZZIA – Giovanni Nuti canta Merini e Manganelli” con cui GIOVANNI NUTI rende omaggio ad ALDA MERINI e a GIORGIO MANGANELLI musicando i testi delle loro poesie.

In scaletta non mancherà “LO PTERODATTILO GIOVANNI”, trasposizione in musica dell’omonima poesia di Giorgio Manganelli, che da lunedì 4 novembre sarà disponibile in digitale.

«Giorgio Manganelli è stato molto importante nella vita e nel percorso artistico di Alda Merini: è stato il suo mentore e il suo primo grande amore – dichiara Giovanni Nuti – Musicare le poesie di Manganelli è stato come dare seguito a un desiderio di Alda Merini, che mi presentò la figlia di Giorgio, Lietta. È come se volesse con quel gesto stabilire un contatto tra il lascito di Giorgio Manganelli e il suo. Questo progetto nasce con il pieno supporto di Lietta, che mi ha aiutato a selezionare le poesie di suo padre. Ci sono anche alcuni versi inediti che Alda mi dettò dedicati a Manganelli che sono diventati canzoni».

Durante lo spettacolo, che prende il titolo da una delle poesie di Manganelli, Nuti renderà omaggio anche a Milva con un duetto virtuale del brano “Gli inguini”.

Ospite speciale sarà Dario Gay, che insieme a Giovanni Nuti eseguirà “Il depresso”.

Ad accompagnare Giovanni Nuti sul palco ci sarà la band composta da José Orlando Luciano (pianoforte e tastiere), Tia Airoldi (chitarra), Simone Rossetti Bazzaro (violino), Raffaele Kohler (tromba), Carlo Giardina (basso) ed Emiliano Oreste Cava (batteria e percussioni).

Inizio concerto ore 21.00. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti scrivendo a segreteria.associazione@aldamerini.it (massimo 2 persone per prenotazione).

Lo spettacolo “USA LA TUA PAZZIA – Giovanni Nuti canta Merini e Manganelli” ha il Patrocinio di Regione Lombardia e del Comune di Milano, è organizzato dall’Associazione Alda Merini, in collaborazione con CETEC-Spazio Alda Merini e con il sostegno de Il Circolo Navigli-Artisti e Patriottica, ed è inserito nel programma del Festival “A Casa di Alda Merini” (https://www.cetecteatro.it/wp-content/uploads/2024/10/Festival-a-Casa-di-Alda-Merini.pdf).

