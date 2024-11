Kid Yugi: “Tutti i nomi del Diavolo”, fuori da oggi

Fuori da oggi “Tutti i nomi del Diavolo” di Kid Yugi, versione ‘espansa’ e arricchita dell’album best-seller “I nomi del Diavolo”, certificato Doppio Platino e andato alla #1 della classifica degli album più venduti in Italia (FIMI/GFK), rimanendo per ben 26 settimane nella top10. La deluxe include 8 brani di cui 6 inediti e le collaborazioni con Massimo Pericolo e Glocky.

“Sento finalmente che ora il progetto è completo e si chiude un cerchio. In queste nuove tracce sono uscito dalla mia zona di comfort, provando cose nuove e sperimentando. Lo storytelling in ‘LOKI’ è una cosa nuova per il mio modo di fare musica, ad esempio, così come il remixare una canzone culto del rap italiano come quella di Bassi Maestro e Fabri Fibra in ‘S.X.S.I.C.’ ” – racconta Kid Yugi.

Il progetto è stato anticipato dal nuovo singolo e videoclip “Donna”, una midtempo trap che chiude la “trilogia dell’amore dannato” iniziata coi brani “Lilith” ed “Eva”.Mette in evidenza i rapporti in chiaroscuro tra uomo e donna, giocando con immagini gotiche, dark e bibliche.

“Donna è uno dei pezzi a cui sono più legato, racconta di un’esperienza personale, autentica e vissuta in maniera intensa. Non vedevo l’ora che uscisse, spero che il pubblico l’apprezzerà” – afferma Kid Yugi a proposito del singolo.

Nel nuovo progetto sono state incluse, inoltre, due tracce già edite, “64 BARRE DA CENSURA (Red Bull 64 Bars)” e la versione originale di “Ex-Angelo”.

“Tutti i Nomi del Diavolo” è disponibile sulle piattaforme digitali e in formato fisico CD, Doppio Vinile Splatter Bianco (“Paura Edition”), Doppio Vinile Splatter Nero (“Caos Edition”) e formato Jewel Box. In esclusiva sullo store di Universal Music Italia saranno disponibili invece: vinile “Caos Edition” autografato, il CD autografato e la pergamena del singolo “Donna” acquistabile in bundle con un prodotto musicale.

Tracklist “Tutti I nomi del Diavolo”:

6SEI6 (feat. Massimo Pericolo)

Donna

X.S.I.C.

Modalità Demonio

Diablo (feat. Glocky)

Loki

Ex Angelo – Original Version

64 BARRE DA CENSURA (Red Bull 64 Bars)

L’Anticristo

Capra a tre Teste (feat. Tony Boy, Artie 5ive)

Eva (feat. Tedua)

Servizio (feat. Papa V, Noyz Narcos)

Il Signore delle Mosche

Lilith

Nemico (feat. Ernia)

Denaro (feat. Simba La Rue)

Yung 3p 4

Terr1 (feat. Geolier)

Ilva (Fume scure rmx) (feat. Fido Guido)

Paganini

Ex Angelo (feat. Sfera Ebbasta)

Lucifero

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia