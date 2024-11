Teatro Arcimboldi: 10 dicembre 2024, il Soweto Gospel Choir

Arriva al TAM Teatro Arcimboldi Milano il 10 dicembre 2024 il Soweto Gospel Choir, uno dei più importanti cori gospel al mondo.

Fondati nel 2003 per celebrare l’unicità e la potenza ispiratrice della musica gospel africana, vincitori di 3 Grammy Award (l’ultimo nel 2019 per il Best World Music Album con “Freedom”) e riconosciuti tra i più importanti cori gospel e gruppi di world music del mondo, i SOWETO GOSPEL CHOIR annunciano “HOPE”, il nuovo tour mondiale in cui cantano il Movimento per la Libertà del Sudafrica e il Movimento per i Diritti Civili negli Stati Uniti, ovvero il meglio del repertorio gospel africano e americano, assieme alle tradizionali canzoni gospel di Natale, che rimangono uno degli apici del concerto per il pubblico.

Con l’obiettivo di portare messaggi di gioia a ogni concerto, il nuovo live dei Soweto che sarà incentrato sulle canzoni natalizie della tradizione gospel prevede anche un entusiasmante programma di canzoni di libertà sudafricane che hanno ispirato la loro Rainbow Nation e un intenso ed emozionante omaggio a dei leggendari artisti statunitensi: da Billie Holiday ad Aretha Franklin, passando per James Brown, Otis Redding, Curtis Mayfield e tanti altri portabandiera del Movimento per i diritti civili.

Tutte le informazioni su questo nuovo atteso tour italiano sono consultabili sul sito www.vignapr.it

www.teatroarcimboldi.it

