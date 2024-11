Fontana di Trevi torna a grande richiesta a teatro: il 9 dicembre 2024 alle ore 20.30 al TAM Teatro Arcimboldi andrà in scena uno show unico per i fedelissimi ascoltatori del podcast calcistico più amato d’Italia: Riccardo Trevisani, Giuseppe Pastore, Fernando Siani e Samuele Ragusa si esibiranno dal vivo in uno spettacolo dedicato alla grande community di Fontana.

