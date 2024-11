Mario Biondi al Teatro Arcimboldi, l’11dicembre 2024

Arriva al TAM Teatro Arcimboldi Milano l’11 dicembre il tour “Crooning – Teatri Italiani” di Mario Biondi con cui il progetto Crooning Undercover raggiunge i 110 concerti in tutto il mondo nel biennio 2023-2024.

Un progetto che dal vivo è stato declinato in vari modi. Nel precedente tour teatrale 2023 è stata proposta una formazione orchestrale di 19 musicisti senza ausilio di amplificazione per esaltare la purezza del suono degli strumenti e la sonorità dei teatri oltre alla stessa voce dell’Artista, una sfida vinta dal punto di vista musicale e molto apprezzata dal pubblico (è stato registrato il Sold Out in tutte le città in calendario).

In questo nuovo atto Mario Biondi proporrà uno spettacolo elegante ed essenziale, calandosi in un’atmosfera più intima e raccolta, accompagnato sul palco da un trio inedito: Elisabetta Serio al pianoforte, Aldo Capasso al basso e contrabbasso e Francesca Remigi alla batteria.

Una scelta che nasce da un incontro in un contesto davvero speciale e caro a Mario.

Radio Montecarlo è la radio partner del tour.

www.teatroarcimboldi.it

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia