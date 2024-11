Roberto Furlan “Abbracciare la morte attraverso la poesia”

E’ uscito il nuovo libro di Roberto Furlan, artigiano con la passione per la scrittura. Anche in questo libro sono tante le emozioni e le riflessioni che si incontrano nella lettura.

“Vivere senza confini. Abbracciare la morte attraverso la poesia”

A volte sembra che la vita sia soltanto una fluorescenza che si inerpica nel buio della storia. Un fuoco fatuo che appare senza un perché, e senza un perché balbetta la propria inconsapevole evanescenza. Eppure un varco si apre. Nelle emozioni instabili della perdita, nella paura viscerale di non esserci più, nella disperazione impossibile della mancanza. È dalle ferite che esce ed entra la luce. È dalle parole che esce ed entra il senso. È dalla morte che esce ed entra la Poesia.

“L’obiettivo del libro è instaurare un rapporto, un dialogo con la morte. Questo per fare in modo di non essere due sconosciuti quando saremo chiamati a condividere lo stesso letto, lo stesso luogo. Iniziamo a chiamarla per nome: morte. Non trapasso, dipartita, mancanza. Morte. In queste pagine c’è il mio dialogo, che desidero condividere con chi sente l’urgenza di riflettere in modo profondo su un tema delicato, difficile, ma che ci riguarda in modo totale. Sono convinto che pensare la morte, la nostra morte prima di tutto, getti nuova luce sulla vita sapendo rivelare dettagli sconosciuti, anfratti inattesi destini nuovi”, spiega Furlan.

L’autore

Roberto Furlan nato a Milano nel 1980, è un artigiano. laureato in scienze della Comunicazione ed in Filosofia. Ha conseguito un master in Psicologia Costruzionista ed un Dottorato di Ricerca in Letterature Comparate.

Altri libri pubblicati di Roberto Furlan

– “Immaginario ed immaginazione nel medioevo” (Luvain-la-Neuve 2009)

– “Essere e Poesia. Una meditazione su Heidegger e Rilke (Liguori 2011)”

– “Nuvole di pane. Fra cielo e terra alla ricerca di Dio (Donada 2012)”

– “La poesia delle cose. Un sentiero poetico e filosofico nel Novecento (Raccolto Edizioni 2013)”

– “Sensi Soprannaturali. La ricerca della bellezza divina nell’opera di Cristina Campo (Raccolto Edizioni 2014)”

Scheda libro

Scritto da Roberto Furlan

Argomento Libri Saggistica e Varia Salute e benessere

Collana Raccolto dei Saggi

Editore Guado

Pagine 122

Pubblicazione 2024

ISBN 9791281110052

Prezzo: € 18,00

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia