Da Venerdì 15 Novembre sarà disponibile in tutte le librerie “Resta cu’ me” il primo libro di Emanuel Ceruti, giovane fenomeno comico del web da migliaia di followers nonché attore di teatro, autore , creator e tik toker tra i più amati e seguiti in Italia. Il libro in uscita per Cairo Editore, già disponibile in preorder in tutti gli store digitali, analizza con una spontaneità disarmante le sensazioni e i sentimenti che ruotano attorno alle molteplici declinazioni dell’amore in tutte le sue forme.

Emanuel Ceruti è un artista del roster di 2WATCH, content creator che racconta in chiave ironica la quotidianità delle nuove generazioni. Arriva in TV nel 2018 con Made in Sud, celebre programma in diretta in prima serata della Rai, per poi continuare questo percorso nelle successive due edizioni. Coltiva contestualmente la passione per il teatro con commedie scritte e dirette da lui: Scheletri nell’armadio, Doppia spunta blu e infine il suo grande debutto al teatro Augusteo con Buco.

“Resta cu’ me è un libro in cui molti si possono ritrovare – dichiara Emanuel Ceuti – a molti di noi è infatti capitato almeno una volta nella vita di lottare per amore, anche per la paura della possibile fine di una relazione. il Romanzo ruota attorno alle molteplici declinazioni e sfaccettature dell’amore, inteso nella sua accezione più universale, immergendoci in storie e intrecci amorosi in cui ci siamo persi e ritrovati, quell’amore che, proprio per le emozioni di cui ci nutre in alcuni momenti della giornata quando ti fermi a pensare ti fa sentire “piccolo” e in altri ti fa sentire un “gigante”.Resta cu’ me vuole anche essere una sorta di slogan: non bisogna avere paura di esternare le proprie emozioni e fragilità, l’importante è sempre agire in maniera vera ed autentica. Sono innamorato dell’amore – prosegue Ceruti – ammetto di essere un romantico, cresciuto con i classici della Disney e con quelle commedie rosa degli anni 2000, nei tempi odierni l’amore ha cambiato forma, a tratti è superficiale, da qui l’esigenza artistica di scrivere questo mio primo libro, un tributo a quell’amore con la A maiuscola, l’amore a 360 gradi in cui il lettore potrà perdersi tra intrecci, episodi e storie di grandi amori”

Poliedrico e trasversale, Emanuel è un artista in grado di muoversi con agilità tra diversi range e linguaggi artistici. Attraverso “Resta cu’ me” prosegue così il suo nuovo percorso artistico e personale ancora più introspettivo in cui mostra per la prima volta la sua vera essenza, senza paura di mostrare anche le fragilità che un ragazzo giovane può incontrare. Un percorso unico in cui Emanuel è riuscito ad aprire il suo cuore, la sua mente e la sua arte verso ulteriori orizzonti. Grazie ad una nuova e matura consapevolezza di sé e del suo essere artista, s’interroga e analizza con una spontaneità disarmante le diverse fasi di una relazione d’amore che nel corso del suo sviluppo può vivere molteplici sfumature, dall’amore puro e spensierato a quello malinconico e incerto verso il futuro per la paura di un possibile fine.

Il fil rouge dell’intera opera è l’amore, quell’amore romantico e passionale nei confronti della persona che ci fa brillare gli occhi quando li stiamo vicino, ma anche quell’amore verso noi stessi senza avere paura di mostrare il nostro lato più fragile, imparandolo a coltivare per essere più forti domani. E’ sempre l’amore che nelle sue molteplici forme verso gli altri e verso noi stessi ci dà sempre la forza di andare avanti, l’amore è sempre più forte di noi.

“Lo smartphone sul comodino continua a vibrare ma Ciro ha a malapena le forze per spegnerlo. Non è solo la stanchezza a rendergli impossibile il risveglio, c’entra anche il sogno che stava facendo: avrebbe voluto non finisse. Ma i sogni non si possono mettere in pausa come le serie tv e così è costretto a tornare alla realtà, sulla quale aleggia una nube grigia nonostante fuori risplenda il sole di Napoli. Di fianco a lui, però, la presenza di Sara riesce come sempre a illuminare la stanza. Stanno insieme già da sei anni, ma non c’è giorno in cui lui non si riscopra sempre più innamorato… di lei adora anche i difetti… Intanto tocca a Ciro il sacro rito del caffè: quella mattina ne serve una dose massiccia. Porta in camera la tazzina ancora fumante per la sua fidanzata e i contorni della giornata iniziano piano piano a prendere forma nella nebbia. C’è un vestito da tirare fuori dall’armadio: serve a lui, perché fra poco avrà un appuntamento molto importante. Sara gli ricorda dove l’ha sistemato e anche che deve sbrigarsi. Ma Ciro non ce la fa, a quell’appuntamento non vuole andare, anche se lei gli assicura che “dopo” andrà tutto meglio… Sopra all’armadio c’è anche una scatola e Sara chiede a Ciro di tirarla giù: il tempo che hanno non è molto, ma quanto basta per aprirla e trovarci alcuni oggetti che li accompagneranno nel viaggio più romantico e profondo della loro vita: quello della loro storia d’amore”

Il mondo di Emanuel è un mondo intriso di autentica verità, una dimensione sincera in grado di raccontare la realtà delle piccole cose con una spontaneità disarmante, rivelando quell’anima cristallina del vivere quotidiano che solamente un comico malinconico è in grado di cogliere. Un giovane artista estremamente sensibile, versatile, capace di muoversi con fluidità tra differenti generi e stili pur conservando la sua unicità.

