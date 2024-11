Circe, non la maga temuta e ingannatrice che siamo abituati a immaginare, ma una donna forte, complessa e libera da ogni categoria. Una donna che sfida le convenzioni e rivendica il proprio spazio in un mondo che per secoli ha cercato di ridurla a un archetipo stereotipato: la donna pericolosa seduttrice e ingannatrice.

Circe combatte i pregiudizi e la brutalità del nostro mondo, sovverte i luoghi comuni, smonta gli antichi dualismi che ci governano da millenni: uomo/natura, maschile/femminile, invasori/invasi.

La sua storia è una narrazione poetica e vibrante che riflette le sfide del nostro tempo e celebra il potere della metamorfosi come strumento per forgiare una nuova coscienza del mondo. Un viaggio emozionante verso la scoperta e l’accettazione di sé, una celebrazione dell’indipendenza femminile e della straordinaria capacità di riscrivere la propria storia.

MTM Teatro Litta – dal 10 al 15 dicembre 2024

CIRCE

di Corrado d’Elia, Chiara Salvucci, Cantiere Circe

con Chiara Salvucci

progetto, scene e regia Chiara Salvucci



Menzione speciale al Festival internazionale di drammaturgia contemporanea L’Artigogolo | Scrittori per il teatro

Vincitore ex aequo della XVII edizione del Concorso europeo per il teatro e la drammaturgia Tragos per la sezione teatro donna

