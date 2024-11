Lucky Love. Si avvicina la data unica al Circolo Magnolia

Lucky Love sarà tra pochi giorni in Italia per una data unica: si esibirà al Circolo Magnolia di Segrate (MI) sabato 23 novembre. Ingresso riservato ai soci ARCI, biglietti disponibili su Ticketmaster, Ticketone e DICE.fm.

L’artista pubblica oggi l’album di debutto I DON’T CARE IF IT BURNS. Il disco, prodotto da Paco del Rosso e Jérémy Châtelain, è una raccolta di canzoni in inglese in cui la voce di Lucky Love dà libero sfogo a una coreografia di sentimenti. Nostalgico e moderno al tempo stesso, per la realizzazione di I Don’t Care if it Burns Lucky Love è stato ispirato da una serie di differenti stili musicali. La title track è stata pubblicata all’inizio dell’autunno e immerge i fan in un’atmosfera unica tra organi solenni, synth ed esplosioni ritmiche.

L’album arriva un anno dopo il suo EP di debutto, TENDRESSE, acclamato per la sua fusione unica di pop e poesia. Il suo singolo “Masculinity”, incluso nell’EP, è decollato in tutto il mondo, spinto da un successo virale a livello internazionale.

LUCKY LOVE

23.11.2024 – Circolo Magnolia – Milano

Ingresso riservato ai soci ARCI

Biglietti: euro 22,00 + prev.

Acquistabili su Ticketmaster, Ticketone e DICE.fm.

Figura di spicco di lunga data al cabaret di Madame Arthur, Lucky Love ha l’esuberanza di una rock star e la modestia di un poeta. Lucky Love ha già vissuto mille vite, raccontate attraverso le sue canzoni.

Ma è anche un artista impegnato: “In nome di tutte le persone che, come me, hanno sofferto per la mancanza di rappresentazione, è un dito medio al politicamente corretto o alla norma. È anche un modo per diventare l’esempio che non ho avuto crescendo, ed è un dono meraviglioso.”

Oltre alla musica, Lucky ha conquistato il mondo della moda. Ha aperto la sfilata di Maison Margiela Artisanal con una performance di “Now I Don’t Need Your Love”, tratta da TENDRESSE (EXTENDED EDITION) e ha collaborato con Maison Margiela per il cortometraggio del marchio, “Nighthawk”. Durante la settimana della moda, ha partecipato alla sfilata di Vivienne Westwood, Acne Studios, Alexander Wang Show, alla cena di Gucci e ai BOF Awards, consolidando la sua presenza nel mondo della moda. L’estate scorsa si è esibito alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi.

I Don’t Care if it Burns arriva in un momento emozionante, poiché Lucky è attualmente impegnato nel tour europeo. La tournée ha preso il via all’inizio del mese e toccherà le principali città europee, tra cui Parigi, Barcellona, Praga e Milano, prima di concludersi a Berlino il 25 novembre.

https://www.instagram.com/thisisluckylove/

https://www.youtube.com/watch?v=OCw6wvro6K8

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia