Le Iene: Violante Placido, Valentina Lodovini e altri ospiti

in prima serata su Italia 1, un nuovo appuntamento con “Le Iene”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: le attrici Valentina Lodovini e Violante Placido; Camilla Mancini, figlia dell’ex c.t dell’Italia Roberto Mancini, che ha recentemente pubblicato il suo primo romanzo ‘Sei una farfalla’. La ragazza, che a causa di un problema durante il parto è nata con una paresi sul viso e una mobilità ridotta, affronta il tema del bullismo di cui lei stessa è stata vittima.

Tra i servizi della puntata:

L’inchiesta di Alessandro Sortino all’interno del CARA di Bari, il centro di accoglienza per richiedenti asilo. Il 4 novembre scorso un migrante di 33 anni è morto dopo due giorni di richieste d’aiuto durante i quali non avrebbe ricevuto cure sufficienti da parte del CARA. Le condizioni del centro di accoglienza sono critiche: le immagini esclusive mostrano stanze sovraffollate, bagni allagati e un presidio medico chiuso di notte. L’inviato ha documentato come i migranti scavalcherebbero i cancelli per andare a lavorare in nero nei campi, mentre altri non registrati nel circuito di accoglienza entrerebbero illegalmente, aggravando la diffusione di malattie come scabbia e tubercolosi. Inoltre, i migranti non riceverebbero il pocket money giornaliero di 2,50 euro in contanti ma sotto forma di ricarica telefonica, una modalità che non sarebbe conforme al capitolato del Ministero dell’Interno. Questa pratica avrebbe creato un giro di mercato nero, dove i migranti venderebbero le ricariche a prezzi ridotti presso negozi di telefonia in centro città, per ottenere denaro liquido.

Con Gaston Zama si torna a parlare del famigerato “calippo tour”, inventato l’estate scorsa da due ragazze poco più che ventenni che, girando nelle città italiane, offrono sesso orale a sconosciuti. Nel primo servizio andato in onda, Ambra e Paolina hanno consentito alla trasmissione di seguire il backstage di una delle loro tappe. In quei giorni le due hanno spiegato cosa le ha spinte a dare vita a questo fenomeno, descrivendolo come una sorta di avventura in cui tutto è facile e tutti, alla fine, ne escono contenti e soddisfatti. Alcune segnalazioni arrivate in redazione evidenzierebbero però delle diversità rispetto a quanto descritto dalle protagoniste, in tema di “gratuità” della prestazione, del metodo con cui il selezionato verrebbe scelto il soggetto e dell’operazione stessa, dietro cui si celerebbe una sorta di regia.

L’ideatore del programma è Davide Parenti. In regia Antonio Monti.

Il programma può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia