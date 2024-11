Tra doppio e ambiguità: presentazione libro Tindaro La Grua

Venerdì 22 novembre alle ore 15,30 nell’aula magna del Palazzo di Giustizia in via Libertà 5 si terrà la presentazione del libro “Tindaro La Grua” di Diego Guadagnino.

Alfredo Saia, presidente dell’ordine degli avvocati di Caltanissetta; Giovanbattista Tona, consigliere di Cassazione; Giuseppe D’acquì, avvocato del Foro di Caltanissetta. Gli attori Grazia Augello e Giuseppe Giunta leggeranno alcuni brani del libro. Concluderà l’autore. La partecipazione all’evento, organizzato dall’Ordine degli avvocati di Caltanissetta, comporta il riconoscimento di due crediti formativi in materia obbligatoria.

Il romanzo “Tindaro La Grua” (edizioni Kromatografica, 2020), insignito lo scorso agosto del Premio letterario “Scala dei Turchi – Dina Russiello” di Realmonte (Agrigento), indaga il tema del doppio, dell’inautenticità della vita e dell’ambiguità di bene e male che coesistono in ogni individuo.

Il romanzo è ambientato nella piccola provincia siciliana nell’ultimo scorcio del Novecento. Il giovane avvocato Attilio Bonafede è chiamato a celebrare il principe del foro Tindaro La Grua, precocemente scomparso. La Grua era stimato, oltre che per lo spessore professionale, anche per la sua inclinazione alle Belle Lettere, testimoniata da alcune pregevoli traduzioni dal latino e altri scritti, tra cui uno su Cagliostro. Dai lasciti letterari di La Grua, affidati dalla vedova al Bonafede per curarne la pubblicazione, ma soprattutto dallo scavo biografico sui suoi oscuri anni giovanili, il giovane avvocato fa emergere lentamente una personalità antitetica a quella del professionista colto e stimato che tutti avevano conosciuto. Il colpo di scena finale illumina a ritroso l’intera vicenda, consegnando al lettore una storia sorprendente dai contorni pirandelliani.

Diego Guadagnino (Canicattì, 1951), avvocato, è autore di poesie, saggi e romanzi di straordinario spessore. Tra le sue opere più note figurano le poesie “Trasmutazione”, la raccolta di racconti “La via breve”, il romanzo “I filosofi della Quarta Sezione” e il saggio “Il fabbro e le formiche” dedicato all’avvocato antifascista Domenico Cigna.

