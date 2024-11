FUJIFILM EVENTS celebra la fotografia d’arte a Firenze

FUJIFILM Italia prosegue il suo percorso di diffusione della cultura fotografica attraverso il FUJIFILM Events, il programma itinerante di contenuti sull’imaging, dedicato ai professionisti e agli appassionati di fotografia.

Il prossimo appuntamento sarà in collaborazione con Estron a Firenze, venerdì 15 novembre. Il fotografo Vincenzo Silvestri terrà il workshop “Dalla riproduzione di opere d’arte alla digitalizzazione di positivi e negativi fotografici” mentre il fotografo Mattia Voso darà il suo supporto tecnico sulla parte più pratica, l’evento si terrà dalle ore 15:30 alle 19:30, presso Net Records – Venue Arena in via Cardinale Guglielmo Massaia – Firenze.

Questo workshop è pensato per fotografi e istituzioni che lavorano nel campo della riproduzione d’arte e della digitalizzazione, dall’acquisizione di piccoli quantitativi fino agli archivi storici.

I partecipanti potranno esplorare tecniche avanzate di fotografia di opere d’arte, di acquisizione e digitalizzazione di positivi e negativi fotografici, di acquisizione di immagini a forti ingrandimenti (dal 10x al 50x) anche con l’aiuto del Large Format GFX di Fujifilm.

Il workshop si comporrà di una parte di speech tenuto dal fotografo e produttore di macchine da ripresa Vincenzo Silvestri sulle tecniche di ripresa e illuminazione di quadri e sculture con luce visibile e infrarossa (IR), e una parte pratica. I partecipanti potranno cogliere tutti gli aspetti di “riproduzione di opere d’arte” concretamente in una postazione in cui con la fotocamera Fujifilm GFX100 e utilizzo di illuminazione visibile e IR, per una resa accurata dei dettagli, si potrà procedere alla riproduzione di un quadro.

Inoltre, Mattia Voso, fotografo professionista che opera nel settore della moda e nel campo pubblicitario, seguirà i partecipanti in altre due postazioni di scatto allestite per spiegare le tecniche per l’acquisizione di piccoli oggetti e per la digitalizzazione di positivi e negativi fotografici.

Nella postazione “acquisizione di piccoli oggetti” ci si concentrerà sul focus stacking motorizzato per scatti a elevati ingrandimenti (dal 10x al 50x), pensato per oggetti come monete o piccoli dettagli. In quella per la “digitalizzazione di positivi e negativi fotografici” si sperimenterà l’acquisizione in tethering, ottimizzata per l’archiviazione digitale.

Durante la sessione del workshop, gli argomenti trattati includeranno quindi il controllo della prospettiva nella riproduzione di opere d’arte, le tecniche di illuminazione per sculture e dipinti e la digitalizzazione in tethering di materiali fotografici.

Questa esperienza del Fujifilm Events, unica nel suo genere, rappresenta un’opportunità per confrontarsi su temi di grande rilevanza per la conservazione e valorizzazione del patrimonio visivo.

La partecipazione al workshop è gratuita ed è necessaria la registrazione tramite il link: https://explore.fujifilm.it/eventi.

FUJIFILM Events continua a promuovere la cultura dell’immagine in tutta Italia, collaborando con i principali punti vendita cine-foto per offrire esperienze educative e innovative nel campo del visual storytelling e della fotografia d’arte.

