Online la web series “C’è un mondo fuori dagli schermi”

Un nuovo progetto speciale digital realizzato da Spin Master in collaborazione con Together: una web series su TikTok e Instagram dedicata al gioco di strategia più famoso di sempre

In occasione dell’uscita di RisiKo! Deluxe, la nuova edizione del gioco dai colori fluo e con la plancia più grande di sempre, Spin Master, azienda produttrice del celebre cult, lancia “C’è un mondo fuori dagli schermi”, una web series sui canali TikTok e Instagram di RisiKo!, realizzata in collaborazione con Together: un innovativo progetto speciale digital che conferma la strategia di Spin Master di valorizzare il suo brand con progetti di branded entertainment di grande impatto sul pubblico, in particolare quello delle nuove generazioni.

La web series invita con ironia a riflettere sul fenomeno del “phubbing”, un termine recente nato dalla fusione delle parole “phone” (telefono cellulare) e “snubbing” (snobbare), che descrive l’azione di trascurare gli interlocutori, spesso amici, per continuare a controllare, in modo più o meno compulsivo, il cellulare. Si tende, così, a vivere meno il qui e ora, essendo più concentrati a non perdere quello che accade online. Un comportamento ormai diffuso tra tutte le generazioni che impoverisce la qualità delle interazioni quotidiane e dei rapporti, da sempre parte dell’universo valoriale di RisiKo! che da oltre 45 anni unisce le persone nel segno della sfida tra amici.

“C’è un mondo fuori dagli schermi” propone RisiKo! come momento di connessione reale e come un potente strumento “anti-phubbing”. I 4 video di circa 50 secondi ciascuno mettono in scena le dinamiche di diversi gruppi sociali – coinquilini, parenti, amici, fidanzati – accomunati dalla presenza costante della tecnologia che, se usata in modo compulsivo e non corretto, aliena, distrae e non crea legami. Sono proprio le edizioni del gioco che compaiono negli episodi – RisiKo! Oceano, RisiKo! Antartide, RisiKo! Deluxe e la versione classica – a offrire ai protagonisti nuove occasioni di convivialità. Il gioco, infatti, richiede di per sé una certa intensità di pensiero: rimanere concentrati, prevedere le mosse degli avversari, ostacolare il loro gioco e raggiungere gli obiettivi sono tutte azioni che creano connessioni e che permettono alle persone di vivere un presente tangibile, non virtuale. Un ruolo che porta RisiKo! a rimettere al centro i rapporti e a premiare le relazioni autentiche, uno stare insieme attento e coinvolgente.

“Con questa campagna, proponiamo RisiKo! come un’opportunità per ritrovare la gioia di stare insieme, valorizzando l’importanza della concentrazione e della strategia. Giocando a RisiKo! non si può perdere il focus, ignorare i propri amici e le loro mosse, altrimenti si perde, e nessuno vuole perdere a RisiKo!”, dichiara Nicola Fastigari, Brand Manager di Spin Master.

“Siamo felici che Spin Master abbia scelto Together per comunicare, con una prospettiva valoriale, un gioco che ha unito e continua a unire intere generazioni, e siamo orgogliosi di aver portato un heritage così importante nei canali preferiti dalle nuove generazioni”, afferma Erika Mameli, Direttrice Creativa di Together.

La campagna sarà arricchita anche da una serie di digital print che sottolineano l’autenticità che RisiKo! restituisce alle relazioni interpersonali.

Social RisiKo! TikTok: LINK – Instagram: LINK

Altri articoli Lifestyle su Dietro la Notizia