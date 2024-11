Focus: Oltre il Rubicone. Le battaglie di Cesare

Venerdì 22 novembre, in prima serata, su “Focus”, secondo appuntamento con gli speciali firmati da Laura Pepe, scritti con Emilio Torsello, dedicati a «Le grandi battaglie di Roma». Con Pepe, l’esperto di teoria militare, guerriglia e controguerriglia Gastone Breccia. Tra gli ospiti, il Generale Cristiano Maria Dechigi, gli storici Michele Bellomo, Marco Bettalli, Giusto Traina e la filologa Imma Eramo.

La divulgatrice, volto della rete dal 2019, si concentra su eventi che vanno dalla fondazione dell’Impero alle Guerre Puniche, dalle trionfali battaglie di Cesare alle disfatte degli eserciti di Crasso.

Al centro di Oltre il Rubicone. Le battaglie di Cesare, le guerre in Gallia e gli scontri con Pompeo, fino ad arrivare alle Idi di Marzo e al drammatico Cesaricidio.

Il fascino dell’Urbs Aeterna si conferma trend: sul grande schermo, con il sequel de Il Gladiatore di Ridley Scott e il Megalopolis di Francis Ford Coppola e, in tv, prossimamente su Canale 5, con la serie-kolossal Those About to Die, con Anthony Hopkins. Un hype globale. Una seduzione eterna e un immenso potere, quelli esercitati dall’Antica Roma. Un dominio culturale e militare, che ha comportato migliaia di vittime. Oltre 400 città, prima perdute, poi riconquistate. Battaglie combattute per terra e per mare, con centinaia di navi affondate. Con stratagemmi di ogni tipo. E condottieri geniali, che hanno lasciato il segno nelle pagine della Storia.

Nella terza e conclusiva puntata, Guai ai vinti. Le grandi sconfitte dei romani, l’antichista ricorda i contrasti tra Crasso e i Parti (con la battaglia di Carre e la morte del comandante), la battaglia di Teutoburgo e il conflitto di Adrianopoli.

