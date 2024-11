Avvento Ambrosiano per tenere viva la ‘Chiesina rossa’

Come ogni anno in attesa del Santo Natale, tornano gli appuntamenti culturali, divertenti e gastronomici organizzati da Frati di Santa Maria alla Fonte, “la Chiesina Rossa” cara ai milanesi oggi affidata a una comunità di Cappuccini. Si tratta di iniziative a partecipazione libera per raccogliere offerte da devolvere alle opere di conservazione dell’antico luogo di culto situato lungo il Naviglio Pavese, in via Chiesa Rossa 55 (Metro Abbiategrasso).

Sorto sopra le fondamenta di un sacello paleocristiano, l’edificio risale al periodo neoromanico del X secolo. Dopo il recupero dall’abbandono, avviato dal 1988 dal Comitato di cittadini volontari Chiesa Rossa, attualmente è meta di devozione mariana in particolare per la presenza di un affresco, del 1400, che riproduce la miracolosa Madonna del latte.

Gli eventi dell’Avvento daranno modo anche di scoprire- riscoprire l’ampio complesso in cui è inserita la ‘Chiesina rossa’, immersa nel verde del parco omonimo, circondata da due antichi cascinali e altri ‘ruderi’ ora ristrutturati e adibiti a moderna e frequentatissima biblioteca civica, multimediale e polifunzionale, e bar affacciato su un ampio gradevole portico aperto. Un luogo di serenità per il tempo libero e lo studio di tutta la famiglia e tutte le età.

