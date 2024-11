Annunciati nuovi instore a dicembre per MARCO MASINI, che incontrerà i suoi fan in occasione del suo nuovo progetto discografico “10 AMORI” (Momy Records, Concerto / BMG), uscito in vinile e in cd, prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini (https://MarcoMasini.lnk.to/10AmoriPR).

Gli appuntamenti con i firmacopie :

RIETI

5 dicembre 2024 ore 18:30 Palazzo Dosi Delfini

RONCADELLE (BRESCIA)

6 dicembre 2024 ore 18:30 – Cc Elnòs Shopping

VILLESSE (GORIZIA)

7 dicembre 2024 ore 18:00 – Cc Tiare Shopping

CASTROFILIPPO (AGRIGENTO)

8 dicembre 2024 ore 18:00 – Cc Le Vigne

BELPASSO (CATANIA)

9 dicembre 2024 ore 18:30 – Cc Etnapolis

PAGANI (SALERNO)

11 dicembre 2024 ore 18:30 – Cc Pegaso

TORINO

15 dicembre 2024 ore 18:00 – Cc Area12

Per informazioni sulle modalità di accesso è necessario verificare sui canali diretti delle location dove si terranno gli instore.

Insieme alla pubblicazione del nuovo progetto discografico “10 Amori” è arrivata la notizia di “10 AMORI LIVE 2025”, l’atteso ritorno dal vivo nei grandi spazi dei palasport con TRE IMPERDIBILI DATE EVENTO NEL 2025:

il 18 ottobre 2025 al Palazzo dello Sport di ROMA,

il 24 ottobre 2025 all’Unipol Forum di MILANO

il 25 ottobre 2025 al Nelson Mandela Forum di FIRENZE.

I biglietti per le date del tour a Roma, Milano e Firenze sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

https://www.marcomasini.it/

