A causa della delicata situazione in corso nella regione, Wizz Air sospende temporaneamente i voli da e per Tel Aviv fino al 14 gennaio 2025 incluso.

Wizz Air si rammarica per i disagi causati ai viaggiatori a causa di circostanze straordinarie al di fuori del controllo della compagnia aerea e offre ai clienti coinvolti un rimborso completo in crediti WIZZ o nella forma di pagamento originale, oppure opzioni di riprenotazione gratuite. Se i clienti hanno prenotato tramite un’agenzia di viaggi online o un’altra terza parte, dovranno contattarla per ricevere il rimborso o riprenotare un volo alternativo.

