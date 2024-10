Wizz Air e Airbus sperimentano del carburante sostenibile

Wizz Air, la compagnia aerea più sostenibile a livello globale, annuncia oggi che avvierà una sperimentazione operativa sul Carburante Sostenibile per l’Aviazione (SAF) in collaborazione con Airbus. Questo progetto pone Wizz Air all’avanguardia nel rispetto delle future normative europee RefuelEU per l’aviazione, che entreranno in vigore nel 2025. L’iniziativa congiunta sottolinea l’approccio proattivo di Wizz Air nel decarbonizzare il trasporto aereo, in linea con il programma europeo Destination 2050.

Come parte del pacchetto di riforme Fit for 55 dell’UE, il regolamento RefuelEU richiederà ai fornitori di carburante di garantire che tutti i carburanti disponibili in alcuni aeroporti dell’UE contengano una quota minima di SAF, con aumenti progressivi nel tempo. Inoltre, richiederà alle compagnie aeree che operano nell’UE di rifornirsi per il 90% del carburante necessario da quegli aeroporti. Con questo progetto, Wizz Air sta compiendo passi importanti per integrare il SAF nelle proprie operazioni, sfruttando anche l’efficienza degli Airbus A321neo, testando in anticipo l’allineamento con i quadri normativi e cercando di stimolare consapevolezza nei passeggeri riguardo al SAF e alle politiche correlate.

La sperimentazione riguarderà i voli su due importanti rotte, Barcellona-Budapest (BCN-BUD) e Bruxelles Charleroi-Budapest (CRL-BUD), con il SAF fornito da Cepsa e distribuito da World Fuel Services (una società del gruppo World Kinect) in ciascun aeroporto di partenza, e si concluderà entro la fine dell’anno. Il progetto utilizzerà il metodo del bilanciamento di massa. Wizz Air acquisterà fino a 16 tonnellate di SAF puro con una miscela fino al 5% presso l’aeroporto di Barcellona-El Prat e fino a 18 tonnellate di SAF puro con una miscela fino al 10% presso l’aeroporto di Bruxelles Charleroi.

Commentando l’iniziativa, Yvonne Moynihan, Corporate and ESG Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “Questa collaborazione con Airbus dimostra l’impegno della comunità aeronautica a ridurre l’intensità delle emissioni. È cruciale che tutti gli attori dell’ecosistema dell’aviazione facciano la loro parte e uniscano le forze per raggiungere l’obiettivo di emissioni nette a zero entro il 2050. Il SAF è un elemento chiave, ed è per questo che Wizz Air sostiene questa politica pionieristica dell’UE e ha effettuato significativi investimenti strategici nel SAF. Come compagnia aerea orgogliosamente europea, che festeggia quest’anno 20 anni di operazioni, ci impegniamo a ridurre la nostra impronta di carbonio e a guidare il settore con il nostro obiettivo di alimentare il 10% dei nostri voli con SAF entro il 2030. Attraverso questo progetto, non solo testiamo le operazioni con il SAF, ma raccogliamo anche opinioni dai nostri passeggeri sulla loro consapevolezza sulla decarbonizzazione dell’aviazione. I nostri passeggeri sono stakeholder chiave e i loro feedback giocheranno un ruolo cruciale nel plasmare le nostre future iniziative sulla sostenibilità”.

La sperimentazione, infatti, includerà anche un sondaggio rivolto ai passeggeri di Wizz Air, invitandoli a condividere le loro opinioni sulla comprensione e percezione del SAF e delle iniziative di sostenibilità legate all’aviazione. Il sondaggio sarà inviato ai clienti iscritti alla newsletter di Wizz Air e sarà anche disponibile a questo link. I risultati saranno condivisi pubblicamente e metteranno in luce le aspettative dei passeggeri, consentendo a Wizz Air e all’intero settore di migliorare ulteriormente gli sforzi sulla sostenibilità.

Julie Kitcher, Chief Sustainability Officer e Communications di Airbus

“In Airbus, ci impegniamo a promuovere l’adozione del SAF come elemento essenziale della nostra strategia di decarbonizzazione. Aerei efficienti dal punto di vista del consumo di carburante e SAF forniranno la maggior parte delle riduzioni delle emissioni di cui la nostra industria ha bisogno per raggiungere l’obiettivo del 2050, ed è per questo che lavorare insieme a partner come Wizz Air per integrare il SAF in modo efficiente nelle operazioni delle compagnie aeree è un passo così importante. Attendiamo con interesse le intuizioni provenienti dal prossimo sondaggio sui passeggeri di Wizz Air. Comprendere come i clienti percepiscono la decarbonizzazione può supportare l’adozione del SAF nell’industria aeronautica. Siamo lieti di collaborare con Wizz Air in questa sperimentazione”.

Airbus fornirà supporto tecnico e competenza per massimizzare l’efficienza dell’integrazione del SAF nelle operazioni di Wizz Air. Adottando in modo proattivo il SAF e preparando il terreno per l’adozione dei nuovi quadri normativi, Wizz Air si prepara a offrire opzioni di viaggio aereo più efficienti in termini di carbonio per milioni di passeggeri europei.

I fornitori locali di carburante di Wizz Air apprezzano che collaborazioni come questa possano portare valore all’industria, offrendo visibilità e fiducia ai produttori per crescere e soddisfare la domanda dei clienti.

Duncan Storey, Senior Vice President, supply and commercial development EMEA, World Fuel

“Allinearci ai futuri requisiti del regolamento RefuelEU per l’aviazione è un traguardo importante per espandere la disponibilità di carburanti sostenibili. Stiamo supportando gli obiettivi di Wizz Air fornendo un approvvigionamento costante di SAF per le loro principali rotte europee, vendendo 18 tonnellate di SAF puro in una miscela al 10%. Dal 2015, lavoriamo attivamente per aumentare la disponibilità di carburanti a basse emissioni di carbonio in tutto il mondo. La nostra rete di approvvigionamento SAF in Europa include molte località chiave come il Regno Unito, la Germania e la Francia”.

Marta Cencillo, Responsabile dell’Aviazione Sostenibile presso Cepsa

“Cepsa è lieta di partecipare con Wizz Air a questa importante iniziativa per avanzare verso una riduzione effettiva delle emissioni, in vista del mandato REFuelEU. Come fornitore leader di energia per il settore dell’aviazione in Spagna, ci impegniamo a lavorare con i nostri clienti per decarbonizzare le loro attività, e il SAF è una soluzione immediata per aiutare a decarbonizzare i voli senza bisogno di modifiche ai motori degli aerei”.

Altri articoli di trasporti su Dietro la Notizia