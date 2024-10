Musicanti con la pianola: La musica del cinema nelle strade

In “Musicanti con la pianola” di Matteo Malatesta le note dei film musicati dal duo genovese escono dallo schermo, come lo sceicco ne La rosa purpurea del Cairo, per raccontare la loro avventura nel mondo delle colonne sonore.

Il film

l film è in prima assoluta alla Festa del Cinema di Roma lunedì 21 ottobre (Teatro Olimpico – ore 21), seguito da un Q&A moderato da Maurizio di Rienzo. Scritto da Giulia Iannello e Matteo Malatesta, è realizzato con la partecipazione di un cast d’eccezione – da Ferzan Ozpetek a Enzo Monteleone, da Alessandro Gassmann ai Manetti Bros e dei molti amici e “Musicanti’ che hanno scritto insieme questa storia, nata per rivelare almeno in parte il backstage di un’arte capace di emozionare, nel silenzio dei riflettori. Senza dimenticare chi ha lasciato un vuoto indelebile: Claudio Caligari, Ezio Bosso, Ennio Morricone, Vittorio De Scalzi e Alessandro D’Alatri.

«Ci saranno tutte le nostre musiche più rappresentative. – dichiarano Pivio e Aldo De Scalzi – Ma invece di utilizzare le registrazione fatte per le colonne sonore realizzate, abbiamo scelto di presentare le loro versioni dal vivo, con clip musicali tratte dai concerti o ‘rubate’ in studio durante la lavorazione. Non solo, tra i protagonisti del film ci sono anche molti tra i più bravi artisti di strada genovesi, che suonano e cantano i nostri temi e le nostre canzoni nei vicoli e nelle piazze della città. Perché la musica si fa così: insieme e per il pubblico.»

Il risultato è un ritratto vivido del lavoro del duo e del team di musicisti su cui si fonda l’originalità delle loro creazioni. Tra digressioni e flashback, “Musicanti con la Pianola” compone uno spaccato di insolita franchezza sullo stato delle cose nella musica per il cinema di oggi: un universo in transizione sottoposto alle mutazioni di tecnologia, produzione e mercato, in cui le uniche ancore restano la forza dell’ispirazione e la vitalità del rapporto creativo con i molti compagni di viaggio.

Pivio e Aldo De Scalzi

Pivio e Aldo De Scalzi sono attivi nel mondo delle colonne sonore dal 1997. Il loro esordio è stato “Il bagno turco” di Ferzan Özpetek che li ha subito posti al centro della ribalta internazionale. Ad oggi hanno firmato più di duecento colonne sonore tra cinema e televisione ricevendo 3 David di Donatello, 4 Nastri d’Argento, 2 Globi d’oro, 2 Ciak d’oro e molti altri riconoscimenti.

RoFF 2024 – Freestyle / Arts

Lunedì 21 ottobre ore 21- Teatro Olimpico – Roma

Pivio e Aldo De Scalzi in MUSICANTI CON LA PIANOLA (Italia 2024, 113’)

Un film di Matteo Malatesta, scritto da Giulia Iannello e Matteo Malatesta.

Con la partecipazione (in ordine di apparizione) di Ferzan Özpetek, Matteo Malatesta, Luca De Gennaro, Manetti Bros., Enzo Monteleone, Alessandro Molinari, Pasquale Catalano, Giuliano Taviani, Alessandro De Rosa, Luca Cresta, Claudio Pacini, Cecilia Zanuso, Simone Isola, Mauro Pagani, Alessandro Gassmann.

Produzione Creuza Srl In collaborazione con Rai Cinema.

www.pivioealdodescalzi.com

