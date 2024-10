“UN SACCO COMODO”, il distributore automatico di sacchi di Ecuosacco (rosso) e del Multipak (giallo), arriva a Vimercate.

5 distributori che sono attivi da ieri, 10 ottobre. L’inaugurazione nel pomeriggio alla presenza del Sindaco Francesco Cereda e del Presidente di CEM Alberto Fulgione.

Ma cosa cambia? Per i cittadini di Vimercate sarà ora possibile prelevare i sacchi in modo più semplice e più smart.

Con i nuovi distributori, infatti, i sacchi di Ecuosacco e del Multipak, potranno essere ritirati H24 senza più dover fare code nè rispettare gli orari degli uffici; potranno, inoltre, essere ritirati al bisogno, in ogni periodo dell’anno con una quantità annuale adeguata a ogni nucleo familiare.

“Il distributore automatico Un sacco comodo – ha detto il Presidente di CEM Alberto Fulgione – è nato come progetto di innovazione e di semplificazione della vita dei cittadini del nostri Comuni ma anche come risposta e soluzione concreta alle esigenze dei nostri Comuni soci destinato a portare maggior praticità e la possibilità per i vimercatesi di prelevare i sacchi anche negli altri Comuni di CEM dove sono stati installati i distributori”.

“Questo servizio si inserisce in un’operazione che stiamo portando avanti insieme a CEM Ambiente in tema di miglioramento qualitativo dei servizi sui rifiuti e di decoro della città – ha detto il Sindaco di Vimercate Francesco Cereda. Operazione nella quale rientra anche il servizio svolto dalla nuova spazzatrice manuale che i nostri cittadini possono vedere in giro per le strade da qualche settimana. Ci auguriamo che la distribuzione automatica dei sacchi sia utilizzata nella maniera migliore, un servizio che può contribuire a migliorare ulteriormente la qualità della nostra raccolta differenziata.”

DOVE SONO I DISTRIBUTORI A VIMERCATE

Sono 5 distributori di sacchi a Vimercate e si trovano nei seguenti luoghi strategici per il passaggio dei cittadini: piazza Unità d’Italia (Biblioteca); via Don Lualdi (farmacia), via Lodovica (scuola Saltini); via Pssirano (farmacia); via De Amicis (campo beach volley).

IL PUNTO SUL PROGETTO

Il 2024 è stato l’anno del progetto UN SACCO COMODO che ha visto l’installazione di distributori automatici dei sacchi di Ecuosacco (rosso) e del Multipak (giallo) sul territorio servito da CEM. Oggi i distributori si trovano in 22 Comuni ed entro fine 2024 le installazioni avverranno in 24 Comuni totalicon 42 macchine disponibili sul territorio servito da CEM.

