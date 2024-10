Un Teatro da Favola presenta Cattivissimissimo io

Un Teatro da Favola vi aspetta con i suoi spettacoli per grandi e piccoli: divertenti e interattivi per i bambini, ironici e parodistici per gli adulti.

L’arrivo di tre orfanelle sconvolge la vita di un inventore antipatico e malvagio. Le sue folli avventure accompagnato dai suoi adorabili e comici assistenti faranno impazzire grandi e piccini.

Una vicenda amata da adulti e bambini di tutte le età, nella versione ironica, interattiva ed immersiva di Un Teatro da Favola.

