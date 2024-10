La meraviglia di Sonia Antinori debutta in prima nazionale 

La meraviglia di Sonia Antinori – venerdì 1° novembre (ore 21) – debutta in prima nazionale al Maddalena Centro Arti Performative di Pesaro nell’ambito delle iniziative di Pesaro – Capitale italiana della cultura 2024.

Carla Manzon – grande personalità del teatro italiano e storica collaboratrice di MALTE – si fa interprete di una narrazione che trascende il tempo e lo spazio. Attraverso la sua voce intensa, dà vita a un poemetto visionario, dove lo stupore e la curiosità insiti nell’animo umano si fondono in una ricerca senza confini del sapere. La capacità di meravigliarsi, suggerisce il testo, è il motore che consente a ogni individuo di esplorare nuovi mondi, oltrepassando i limiti della conoscenza e della ragione. In scena, accanto a Carla Manzon, Tommaso Girardi (con Giacomo Benvenuto e Marco Papparotto componente del collettivo I Fidanzati della Morte).

La regia di Ruggero Franceschini proietta questa dimensione poetica in una realtà contemporanea e futuribile, dove la scienza assume tratti alchemici e postumani. Un fascino antico permea la narrazione, intrecciandosi con la visione attuale e le nuove prospettive del futuro. Il suo approccio registico, creativo poliedrico attento alle estetiche del contemporaneo, traduce un testo di stampo classico, con la sua andatura in versi sciolti, in una rapsodia fantascientifica, in cui l’affioramento di modelli cinematografici permette un inatteso percorso tra i generi: dal giallo al fantasy, passando per l’horror e il romanzo di formazione. Lo spettatore è confrontato con una tempesta di stimoli che evocano atmosfere in continua trasformazione, per un viaggio immaginifico che sfonda i parametri narrativi per farsi onda visionaria. Il tappeto sonoro creato da I Fidanzati della Morte a partire da prime sperimentazioni con AI e disegnato live da Tommaso Girardi è il mezzo di un’esperienza che nutre un immaginario sinestetico e stabilisce con lo spettatore un patto che sospende una puntuale decodifica cognitiva, aprendo spazio alla dimensione emotiva.

«Il regista sembra esplodere il concetto di complessità in questo racconto in cui natura, scienza e tecnologia palesano un nuovo umanesimo digitale, reso magistralmente dall’interpretazione di Carla Manzon – sottolinea l’autrice Sonia Antinori –. L’attrice, forte dell’esperienza con alcuni maestri della ricerca teatrale di fine Novecento (Kantor, Salmon e Castri in primis) si fa tramite di un teatro in cui la parola è impulso primario dell’intera esperienza estetica. Il cesello con cui porge la storia della bambina magica – legata da un’affinità elettiva a un grande studioso della natura nello sfondo storico seicentesco – ci spinge a interrogarci sul senso dell’avventura umana, sui suoi limiti e le sue infinite possibilità».

La messa in scena fonde così il passato romantico con il presente e il domani, creando un ponte immaginario tra ciò che è stato e ciò che sarà. «La mia pratica artistica – sottolinea il regista – utilizza vari linguaggi performativi, come metodologia di ricerca, in un’evoluzione postumana della scienza. Qui mi sembrava quindi adeguato seguire l’estetica scientifica, improntata alla funzionalità e alla neutralità, per un testo come quello di Sonia Antinori che invece propone una visione panteistica, spinoziana, appunto non antropocentrica della scienza come ricerca della felicità». Un impianto registico in cui i costumi di Anna Carniel assumono una funzione concettuale e simbolica; così le musiche originali de I Fidanzati della Morte (collettivo di musicisti e sound design di Treviso) svolgono un ruolo essenziale nell’estetica che combina tradizione e innovazione.

Il testo trae ispirazione da un episodio storico reale: nel 1602, Vincenzo Casciarolo, un calzolaio bolognese, raccogliendo pietre nei calanchi del Monte Paderno per estrarne pigmenti, scoprì la “pietra della meraviglia” – la spongia solis o lapis bononiensis – una barite dalle straordinarie proprietà fosforescenti. La scoperta attirò l’attenzione di scienziati e filosofi, tra cui Galileo e Goethe, e alimentò speranze e miti tra alchimisti e cercatori di tesori. In questo cristallo, molti vedevano un simbolo della pietra filosofale, capace di trasformare la materia e rivelare segreti nascosti nelle viscere della terra.

Sonia Antinori, autrice del testo, aggiunge un tocco personale alla vicenda storica immaginando la presenza di una sorella fittizia di Casciarolo, figura femminile coraggiosa e innocente. Attraverso la sua narrazione, la protagonista compie un viaggio interiore e fisico verso la libertà, bilanciando il desiderio di esplorazione con le paure e i rischi dell’ignoto. Con un espediente classico della letteratura il personaggio rappresenta la forza e la resilienza femminile, ma anche la capacità dell’essere umano di trasformarsi attraverso la conoscenza.

Altri articoli di Teatro su Dietro la Notizia