Teatro: Giovedix, viaggio letterario declinato al femminile

Il nuovo percorso dei Giovedix vedrà Gioele Dix tornare per sette volte al Franco Parenti, dove questi appuntamenti letterari sono nati e hanno ottenuto un successo sempre maggiore negli anni.

Con il suo stile fatto di sorprese e curiosità, di leggerezza e profondità, Gioele Dix si immerge nella materia letteraria in modo coinvolgente: come un amico di buone letture che andiamo a trovare per ascoltare le sue impressioni sull’ultimo libro che ha letto. Durante questi incontri, legge, interpreta, commenta e diverte, stimolando curiosità, riflessioni e connessioni.

Il viaggio letterario

Il viaggio letterario di questa stagione è declinato al femminile: sette autrici nate nel secolo scorso, tutte con vite ricchissime e rappresentative degli anni travagliati da cui proveniamo.

Nora EPHRON (1941-2012)

Scrittrice, sceneggiatrice e regista, Nora Ephron ha lasciato un segno indelebile nel panorama culturale americano. Con il suo acuto senso dell’umorismo e la sua capacità di affrontare temi complessi, ha scritto opere iconiche come Harry ti presento Sally… e Insonnia d’amore. In Il collo mi fa impazzire, esplora la bellezza e l’invecchiamento con ironia e profondità, riflettendo sulle pressioni sociali e personali che le donne affrontano. Alice MUNRO (1931-2024)

Riconosciuta come una delle più grandi narratrici contemporanee, Alice Munro ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura nel 2013. Le sue storie, spesso ambientate in piccole città canadesi, esplorano le complessità delle relazioni umane e la vita delle donne. Troppa felicità è una raccolta che affronta le sfide e le gioie della vita con una prosa densa e penetrante, mostrando la sua straordinaria abilità nel raccontare la vita quotidiana. Lydia FLEM (1952)

Scrittrice e artista, Lydia Flem è nota per le sue opere che esplorano temi di memoria e identità. La sua scrittura riflette la ricerca di significato in un mondo in costante cambiamento. In Come ho svuotato la casa dei miei genitori, affronta il processo di liberazione dal passato e il legame emotivo con gli oggetti, trasformando la nostalgia in una riflessione profonda sulla vita e il cambiamento. Kressmann TAYLOR (1903-1996)

Kressmann Taylor è stata una pioniera nel suo campo, famosa per il suo romanzo epistolare Destinatario sconosciuto, che denuncia il pregiudizio e l’antisemitismo negli anni ’30. La sua scrittura è caratterizzata da una prosa incisiva e una profonda comprensione della psicologia umana. Attraverso le lettere tra un ebreo e un amico tedesco, l’opera esplora il potere delle parole e le conseguenze delle scelte politiche. Oriana FALLACI (1929-2006)

Giornalista, scrittrice e attivista, Oriana Fallaci è famosa per il suo stile provocatorio e le sue interviste a personaggi storici. Le sue opere affrontano temi di guerra, identità e diritti umani, rivelando la sua passione per la verità. In Lettera a un bambino mai nato, Fallaci esplora il dilemma dell’aborto attraverso una narrativa intensa e toccante, mettendo in discussione il significato della vita e della maternità. Almudena GRANDES (1960-2021)

Autrice spagnola di grande successo, Almudena Grandes ha scritto opere che riflettono la storia e la cultura della Spagna contemporanea. Le sue storie, ricche di dettagli e profondità emotiva, indagano le esperienze femminili e le relazioni umane. In Modelli di donna, esplora le varie rappresentazioni della femminilità nella società spagnola, offrendo uno sguardo profondo sulla condizione delle donne. Dorothy PARKER (1893-1967)

Poetessa, scrittrice e critico sociale, Dorothy Parker è famosa per il suo umorismo tagliente e il suo impegno per i diritti civili. Parte del gruppo di intellettuali noto come Algonquin Round Table, ha affrontato temi come l’amore, la vita e la morte con una prospettiva acuta. Tanto vale vivere è una sua opera che riflette la sua visione della vita, carica di ironia e una profonda comprensione della condizione umana.

DATE E ORARI

Giovedì 10 Ottobre, 7 Novembre, 12 Dicembre, 23 Gennaio, 13 Febbraio, 13 Marzo, 10 Aprile

Tutti gli appuntamenti sono alle 18.30

PREZZI

Intero: 22€

Under 26 / Over 65: 15€

Convenzioni: 17€ (+ prev.)

ABBONAMENTO

50€ per 3 appuntamenti.

Tutti i prezzi non includono i diritti di prevendita.

Info e biglietteria

Biglietteria

via Pier Lombardo 14

02 59995206

biglietteria@teatrofrancoparenti.it

