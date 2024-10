Teatro Arcimboldi: Samuele Bersani, il 9 novembre 2024

Le emozioni del nuovo tour di Samuele Bersani & Orchestra continuano il loro viaggio

Dopo il sold out registrato in tutte le date teatrali, con repliche in diverse città, e dopo aver incantato il pubblico delle Terme di Caracalla con un live d’eccezione, l’artista torna a grande richiesta nei teatri di tutta Italia.

Lo spettacolo sarà un viaggio attraverso la carriera dell’artista con un programma che spazierà dai suoi grandi successi ai brani più recenti, tutti rivisitati e riarrangiati in chiave orchestrale.

I suoni dell’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno, si uniranno e mescoleranno con quelli della sua band e, procedendo insieme, aggiungeranno un nuovo fascino visionario alle sue già sorprendenti composizioni, creando atmosfere coinvolgenti e momenti di grande intensità emotiva.

