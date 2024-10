Teatro Arcimboldi: Brit Floyd, il 4 novembre 2024

I Brit Floyd saranno al TAM Teatro Arcimboldi Milano il 4 novembre 2024.

Dopo un tour di 90 date negli Stati Uniti, farà ritorno in Italia la più celebre tribute-band dei Pink Floyd a livello mondiale con un imperdibile show per celebrare il 30° anniversario dell’album “The Division Bell”.

I Brit Floyd, a dire il vero, sono molto più di una semplice tribute-band dello storico gruppo inglese: quello che portano sul palco è uno show emozionante, che spicca per il virtuosismo degli interpreti e per gli incredibili effetti scenici fatti di video, ologrammi, laser e giochi di luce per creare un’atmosfera da sogno.

Non a caso, di recente la rivista Rolling Stone ha definito i loro concerti come “the world’s premier Pink Floyd experience”, ovvero “la migliore esperienza dedicata ai Pink Floyd al mondo”.

www.teatroarcimboldi.it

