Big Event: 2500 visitatori per la seconda edizione

La seconda edizione del Big Event – Fiera mercato della fotografia svoltasi nel weekend del 19 e 20 ottobre 2024 negli spazi di Superstudio a Milano – è stata visitata da 2500 persone, ottenendo pieni consensi da parte del pubblico e di tutti coloro che hanno partecipato, dalle aziende, ai partner, fino agli autori.

Ideata e organizzata da Giuseppe Ferraina e Paolo Namias, responsabili rispettivamente di Milano Sunday Photo e di Rodolfo Namias Editore, la manifestazione ha visto partecipare 12 brand in rappresentanza di 37 marchi del digital imaging, oltre a 4 fra sponsor tecnici e partner culturali e al preziosissimo sostegno di 27 media partner che hanno contribuito al successo della manifestazione.

Paolo Namias: “Riconfermarsi è sempre difficile, ma possiamo dirci molto soddisfatti dei risultati della manifestazione. I numeri ci hanno dato ragione. Anche quest’anno il Big Event ha attratto un target molto variegato; non solo fotoamatori e professionisti del settore, ma anche famiglie e moltissimi giovani, che in una manifestazione come questa possono scoprire i vantaggi della “vera fotografia” rispetto a quella con lo smartphone. Una manifestazione che mettesse insieme tutte le anime della fotografia mancava a una città come Milano. Ora stiamo già pensando all’edizione 2025, con la speranza di poter alzare ulteriormente il livello”.

Due giorni non-stop di workshop, photo-contest, letture portfolio e talk aperti a tutti, durante i quali il pubblico ha potuto toccare con mano le ultime novità nel campo della tecnologia più innovativa, le ultime novità editoriali, scoprire il lato inclusivo della fotografia, e infine conoscere più di 15 interessanti fotografi del panorama italiano.

Da segnalare anche la presenza di realtà interessanti come Obiettivolibri, libreria specializzata in libri di fotografia, Apogeo, marchio editoriale del Gruppo Feltrinelli che dal 1989 mette in circolo competenze digitali, Find Your Studio, piattaforma di servizio per la fotografia, Italian Street Photography e Cities Books, specializzati nella stampa di libri “urban contemporary” e di eventi di street photography in tutta Italia, SpeedPhoto Bovisa, negozio di quartiere da anni punto di riferimento per la fotografia milanese.

Il successo del Big Event è giunto anche grazie all’area culturale, intelligentemente coordinata da Giuseppe Ferraina: “Anche quest’anno abbiamo voluto arrivare a coinvolgere un pubblico il più ampio possibile. Le letture portfolio con Angelo Cucchetto, Stefano Michelin, Giovanni Salvati e Michele Vacchiano non hanno conosciuto un solo momento di pausa, a conferma del grande interesse del pubblico per la fotografia e, soprattutto, del desiderio di confrontarsi con chi con la fotografia ci lavora tutti i giorni. I talk hanno registrato l’overbooking, mentre i workshop sono stati apprezzatissimi, come il doppio appuntamento di Francesco Francia su Glamour e fotografia. Inoltre, quest’anno abbiamo mostrato il lato inclusivo della fotografia grazie alla partnership culturale con le Associazioni Mondodisabile e I ragazzi di Robin”

https://bigeventmilano.it

