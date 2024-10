Spedire vernici (classe 3) in Quantità Limitate via aerea

Spedire della vernice potrebbe sembrare un’operazione banale, ma molti di questi prodotti, essendo infiammabili, sono considerati merce pericolosa ai fini del trasporto e classificati come UN1263, appartenenti alla classe 3. La loro gestione e movimentazione è soggetta quindi all’applicazione di regolamenti specifici che richiedono una conoscenza approfondita delle normative e una preparazione accurata. È possibile nel caso di piccole quantità, spedire in LQ (Limited Quantities) applicando disposizioni semplificate che cambiano a seconda che si trasporti:

– via strada, ferrovia, strade navigabili interne o via mare (ADR, RID, ADN e IMDG)

– via aerea (IATA)

Semplificando molto, senza entrare nel dettaglio, possiamo dire che le differenze principali, rispetto alla spedizione in piena regolamentazione riguardano il tipo di imballaggio, la minore quantità della merce contenuta in esso e la differente etichettatura e marcatura.

Un esempio pratico: spedire UN 1263

Immaginiamo di dover spedire in LQ delle pitture aventi numero ONU 1263 e appartenenti al gruppo di imballaggio II (comunemente indicato come “pericolo medio”) e di utilizzare una scatola di cartone. Analizziamo in primis la spedizione via strada dove l’ADR (Tabella A) consente il trasporto fino a un massimo di 5L per imballaggio interno e un massimo di 30 kg lordi per collo.

Via aerea, lo stesso prodotto con lo stesso PG (II) è ammesso per una quantità massima pari a 0,5 L per imballaggio interno e 1L per collo con sempre l’obbligo di non superare i 30 kg lordi.

In entrambi i casi non è necessario che gli imballaggi siano omologati, ma allo stesso tempo non è possibile utilizzare una qualunque scatola di cartone. L’imballaggio esterno deve infatti essere conforme al cap. 6.1.4 (ADR) e al cap. 6.2 (IATA). In pratica l’imballaggio esterno deve comunque avere qualità e caratteristiche di un imballaggio omologato ma senza l’obbligo di avere il marchio di omologazione ONU.

Per quanto riguarda il trasporto aereo, il collo dovrà anche essere in grado di superare un test di caduta da 1,2 m e un test di impilamento a 3 metri per 24 ore con ogni differente configurazione di imballaggi interni che si intende spedire.

Anche per quanto riguarda l’etichettatura e la marcatura del collo, ci sono delle differenze.

Per il trasporto ADR, RID, AND e IMDG il collo dovrà avere il marchio Quantità Limitate con dimensioni minime di 100×100 mm e quando richiesto anche le frecce di orientamento.

Via aerea IATA il marchio Limited Quantities è simile a quello delle altre modalità ma ha al suo interno una “Y” e inoltre è necessario anche applicare sul collo:

Etichetta di pericolo.

UN e PSN.

Net quantity, quando richiesto.

Shipper e Consignee.

In merito alla documentazione, per il trasporto aereo è obbligatoria la compilazione della Shipper’s Declaration, via mare è richiesto il Multimodal Dangerous Goods Form e per le altre modalità va solamente fatta segnalazione al trasportatore della massa totale lorda della merce in Quantità Limitate.

L’importanza della formazione e dei prodotti conformi

L’esempio appena riportato, anche se molto semplificato, chiarisce nella pratica quanto sia complessa la materia quando si tratta di merci pericolose, anche nel caso di spedizioni in Quantità Limitate. Essere consapevoli delle normative da seguire e delle pratiche corrette da applicare, garantisce un trasporto in sicurezza ed evita possibili blocchi delle merci e sanzioni. In questo contesto il supporto di un partner come Serpac, leader di settore nel campo dei prodotti per il trasporto e la gestione delle merci pericolose, rappresenta un vantaggio concreto nel raggiungimento dei propri obbiettivi. Serpac fornisce prodotti conformi e si impegna attivamente nella formazione e nel supporto continuo ai clienti, con video corsi gratuiti, guide ed esempi pratici sempre disponibili sul portale istituzionale.

Serpac si pone come partner affidabile offrendo non solo prodotti di qualità, ma anche il know-how necessario per navigare con sicurezza nel complesso mondo del trasporto di merci pericolose.

