S. Stefano d’Aveto: XXVI° Festival Appennino in Musica 2,3/11

Il 2 e 3 novembre, S. Stefano d’Aveto sarà teatro del XXVI° Festival Appennino in Musica: Bande e Cori, un evento che celebra la tradizione musicale delle bande e dei cori, in concomitanza con il caratteristico fine settimana della Transumanza.

Programma dell’evento:

Sabato 2 novembre, ore 21:00 – Concerto Corale

Presso il Santuario di Nostra Signora di Guadalupe, si terrà una serata dedicata alla musica corale, con la partecipazione di tre gruppi:

Coro Polifonico , diretto dalla M° Lucrezia Crovo , che aprirà la serata con un repertorio di canti di montagna e brani d’autore.

, diretto dalla , che aprirà la serata con un repertorio di canti di montagna e brani d’autore. Canterini della Valverde , una squadra di canto popolare specializzata nel tradizionale “trallalero”, polifonia unica nel suo genere che rappresenta una espressione della cultura tradizionale di Genova, diretti da Alberto Sacco .

, una squadra di canto popolare specializzata nel tradizionale polifonia unica nel suo genere che rappresenta una espressione della cultura tradizionale di Genova, diretti da . Coro Fuori dalle Righe di Borgo Val di Taro, coro femminile che ha ottenuto il 2° posto nella categoria repertorio Vocal pop-jazz, gospel-spirituals, folk al Gran Premio CorAmare, diretto dal M° Giovanni Chiapponi.

Domenica 3 novembre – Giornata delle Bande Musicali

Mattina : le strade di S. Stefano d’Aveto saranno animate dalla sfilata delle bande musicali, in attesa dell’arrivo delle mucche, simbolo della Transumanza.

: le strade di S. Stefano d’Aveto saranno animate dalla sfilata delle bande musicali, in attesa dell’arrivo delle mucche, simbolo della Transumanza. Pomeriggio, ore 15:00 : presso il Parco degli Alpini , si terrà un grande concerto bandistico con: La Scuola di Musica Banda “Città di Camogli” G. Puccini , diretta dal M° Giancarlo Dalorto , ospite immancabile del Festival e gemellata con la Banda di S. Stefano d’Aveto , diretta dal M° Cesare Garibaldi . Il Corpo Bandistico “Città di Lavagna” , storico gruppo fondato nel 1853 e diretto dal M° Aldo Mistrangelo , riconosciuto dal Ministero delle Attività Culturali nel 2011 come “Gruppo di Musica Popolare e Amatoriale di interesse Nazionale”.

: presso il , si terrà un grande con:

Questo appuntamento annuale rappresenta un’occasione speciale per immergersi nelle tradizioni dell’entroterra appenninico, valorizzando la cultura musicale delle bande e dei cori, in un contesto unico come quello della transumanza.

Come partecipare:

Seguiteci sui nostri canali social per restare aggiornati su tutte le novità del Complesso Musicale Aveto. Per maggiori informazioni, potete scrivere a complessomusicaleaveto@gmail.com o visitare il nostro sito web: www.complessomusicaleaveto.weebly.com. Non mancate a questo appuntamento imperdibile, dove la musica incontra le tradizioni!

